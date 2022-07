River Plate x Gimnasia y Esgrima: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece nesta quinta-feira (21), pela nona rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Gimnasia y Esgrima se enfrentam nesta quinta-feira (21), em Buenos Aires, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Para voltar a vencer na competição depois de duas derrotas e um empate, o River Plate vem com força máxima para o duelo, com o técnico Marcelo Gallardo mantendo a mesma equipe dos últimos jogos.

Porém, a grande expectativa da partida é para a estreia de Miguel Ángel Borja, contratação de peso da equipe nessa janela de transferências. A ideia, no entanto, é que o atacante comece a partida no banco de reservas.

Do outro lado, o Gimnasia quer surpreender os Millonarios para encostar nos líderes da tabela. A equipe está na 7ª posição, com 15 pontos conquistados em nove jogos.

Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 72 partidas, com 34 vitórias do River, 22 empates e 16 conquistas para o Gimnasia.

Prováveis escalações

Possível escalação do River Plate: Armani; Casco, Maidana, Pinola, Elias Gomez; Zuculini, Palavecino e Nicolas de La Cruz; Barco , Santiago Simón e Lucas Beltrán.

Possível escalação do Gimnasia y Esgrima: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Morales, Guiffrey e Melluso; Aleman, Cardozo, Insaurralde e Sosa; Ramírez e Soldano.

Desfalques da partida

River Plate:

Enzo Perez, Paulo Diaz, Franco Paredes, Matias Suarez e Robert Rojas: lesionados.

Gimnasia y Esgrima:

Cristian Tarragona e Leandro Cotín: lesionados.

Quando é?

JOGOR River Plate x Gimnasia y Esgrima DATA Quinta-feira, 21 de julho de 2022 LOCAL Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

River Plate

JOGO CAMPEONATO DATA Barracas Central 0 x 3 River Plate Copa da Argentina 13 de julho de 2022 Vélez 2 x 2 River Plate Campeonato Argentino 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aldosivi x River Plate Campeonato Argentino 24 de julho de 2022 15h30 (de Brasília) River Plate x Sarmiento Campeonato Argentino 31 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Gimnasia y Esgrima

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético Tucuman 2 x 0 Gimnasia y Esgrima Campeonato Argentino 10 de julho de 2022 Gimnasia y Esgrima 0 x 0 Colon Campeonato Argentino 16 de julho de 2022

Próximas partidas