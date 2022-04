River Plate x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

River Plate e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Monumental de Nuñez, a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Fortaleza DATA Quarta-feira, 13 de abril de 2022 LOCAL Monumental de Nuñez - River Plate, ARG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Monumental.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado com duas derrotas consecutivas, o Fortaleza busca a recuperação e os primeiros prontos na Libertadores. Depois de ser derrotado pelo Colo-Colo na rodada de estreia do torneio sul-americano, o Leão ainda sofreu o revés em casa para o Cuiabá no Brasileirão.

Mais artigos abaixo

"Vou a campo como em todo campo. Não significa muita diferença quanto a minha responsabilidade no planejamento do jogo. É verdade que é um adversário competitivo, que ganhou a Libertadores e está num bom momento na liga argentina, e com bons jogadores. Como fazemos para nos igualar e superar esse adversário, é futebol", afirmou o técnico Juan Pablo Vojvoda,

Do outro lado, o River Plate atravessa um bom momento com três vitórias consecutivas na temporada. Uma delas diante do Alianza Lima por 1 a 0 na Liberta.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo Libertadores 7 de abril de 2022 Fortaleza 0 x 1 Cuiabá Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Fortaleza Brasileirão 17 de abril de 2022 19h (de Brasília) Fortaleza x Vitória Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Allianza Lima 0 x 1 River Plate Libertadores 7 de abril de 2022 River Plate 4 x 2 Argentinos Juniors Campeonato Argentino 10 de abril de 2022

Próximas partidas