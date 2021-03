River Plate x Ferroviária: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda (15), pelas quartas de final da Libertadores Feminina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Ferroviária encara o River Plate, da Argentina, nesta segunda-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A partida, que acontece em Buenos Aires e já decide quem avança para a semifinal da competição, terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, serviço de pay-per-view do torneio sul-americano, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Ferroviária DATA Segunda-feira, 15 de março de 2021 LOCAL Estádio Nuevo Francisco Urbano - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ferroviária busca mais um título na Libertadores Feminina / Foto: Divulgação/Ferroviária

A Conmebol TV, serviço de pay-per-view da Libertadores, na TV fechada, irá exibir o duelo desta segunda (15).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de conquistar uma classificação heroica, com gol aos 87 minutos, para garantir o segundo lugar do grupo D, a Ferroviária encara o River Plate, da Argentina, para buscar mais um título do torneio sul-americano. Do outro lado, o River teve vida mais tranquila, passando em primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos.

Cabe destacar que o duelo será decidido em partida única, disputada em Buenos Aires, e quem passar enfrenta o vencedro de Universidad de Chile e Santa Fé.

Provável escalação do River Plate : Chiribelo; Daniela Mereles, Sonetti, Melgarejo e Andrea López; Moreno, Penuna e Morcillo; Lezcano, Pereyra e Birizamberri.

Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Géssica, Any e Barrinha; Nicoly, Amanda, Sâmia e Leidiane; Ludimila e Thacyane.

Adversário definido!



Depois da classificação heroica, as Guerreiras irão enfrentar o River Plate-ARG nas quartas de final da Libertadores!



A partida será segunda (15), 19h30min, no estádio Dep. Morón!



VAMOS AFE!!#GuerreirasGrenás #LibertadoresFem #AGlóriaÉDelas #Araraquara pic.twitter.com/zYkmk90dPQ — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) March 13, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Fé 0 x 1 River Plate Libertadores 9 de março de 2021 Atlético SC 0 x 3 River Plate Libertadores 12 de março de 2021

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 1 Peñarol Libertadores 9 de março de 2021 Universidad de Chile 1 x 4 Ferroviária Libertadores 12 de março de 2021

