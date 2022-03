River Plate x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Liga da Argentina 2022

River Plate e Boca Juniors se enfrentam neste domingo (20), no Monumental de Nuñez, a partir das 19h (de Brasília), pela sétima rodada da Copa da Liga da Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Monumental de Nuñez - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (20), no Monumental de Nuñez.

MAIS INFORMAÇÕES

Pela Copa da Liga da Argentina, River e Boca se enfrentaram pelo clássico de número 110 na história. Na competição, o River Plate ocupa o primeira lugar do Grupo A, com 13 pontos em seis jogos.

O Boca Juniors, por sua vez, está na terceira posição do Grupo B, com 11 pontos em seis jogos. A equipe vem de uma vitória sobre o Estudiantes de La Plate por 1 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RIVER PLATE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 5 x 0 Deportivo Laferrere Copa da Argentina 9 de março de 2022 River PLate 4 x 0 Gimnasia La Plata Copa da Liga da Argentina 13 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Defensa y Justicia x River PLate Copa da Liga da Argentina 3 de abril de 2022 A definir River PLate x Argentino Juniors Copa da Liga da Argentina 10 de abril de 2022 A definir

BOCA JUNIORS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 1 Huracán Copa da Liga da Argentina 6 de março de 2022 Estudiantes 0 x 1 Boca Juniors Copa da Liga da Argentina 13 de março de 2022

Próximas partidas