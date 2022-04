River Plate x Atlético Tucuman: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Liga Argentina 2022

O River Plate recebe o Atlético Tucumán neste domingo (24), no Monumental de Núñez, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da Copa da Liga Argentina. A partida terá transmissão da plataforma de streaming Star+.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Atlético Tucumán DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Facundo Tello

ONDE VAI PASSAR?

A plataforma de streaming Star+ vai transmitir o jogo deste domingo (24), no Monumental de Núñez.

MAIS INFORMAÇÕES

O River Plate chega para a partida com total favoritismo. O time de Marcelo Gallardo está em segundo lugar no Grupo A da Copa da Liga Argentina, com 22 pontos, cinco atrás do líder Racing.

Já o Atlético Tucumán é o lanterna do grupo, com apenas seis pontos conquistados em 11 jogos. O time de Lucas Pusineri venceu apenas uma partida na competição.

Enquanto nos últimos cinco jogos, o River Plate venceu três e perdeu dois, o Tucumán perdeu três e empatou dois.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RIVER PLATE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Banfield 1 x 2 River Plate Copa da Liga Argentina 17 de abril de 2022 Talleres 1 x 0 River Plate Copa da Liga Argentina 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colo Colo x River Plate Libertadores da América 27 de abril de 2022 21h (de Brasília) armiento x River Plate Copa da Liga Argentina 30 de abril de 2022 17h (de Brasília)

ATLÉTICO TUCUMÁN

Últimas partidas

Atlético Tucumán 2 x 4 Argentinos Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 1 Atlético Tucumán Copa da Liga Argentina 17 de abril de 2022 Copa da Liga Argentina 21 de abril de 2022

Próximas partidas