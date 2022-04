River Plate e Argentinos Juniors se enfrentam neste domingo (10), no Monumental de Nuñez, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada da Copa da Liga da Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Argentinos Juniors DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Monumental de Nuñez - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (10), no Monumental de Nuñez.

MAIS INFORMAÇÕES

O River Plate segue na busca de alcançar o Racing Club na liderança do campeonato. Assim, possui 16 pontos e segue em segundo colocado, onde já venceu 5 adversários, empatou com 1 e perdeu para outros 2.

Os milionários estavam em uma sequência muito boa de resultados mas perdeu para o seu maior rival, Boca Juniors por 1×0, e se distanciou da primeira posição. Em seguida, voltou a vencer no duelo contra o Defensa y Justicia fora de casa, onde o placar foi 2×1.

Atualmente, o Argentinos Juniors vem fazendo uma das melhores campanhas do grupo A. Assim, está na 4ª posição com 14 pontos adquiridos, onde venceu 4 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Vale ressaltar que perdeu somente uma vez nas últimas 5 partidas jogadas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RIVER PLATE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Alianza Lima 0 x 1 River Plate Copa Libertadores 6 de abril de 2022 Defensa y Justicia 1 x 2 River Plate Copa da Liga da Argentina 2 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Banfield x River Plate Copa da Liga da Argentina 17 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) River Plate x Fortaleza Copa Libertadores 13 de abril de 2022 21h (de Brasília)

ARGENTINOS JUNIORS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Argentinos Juniors 1 x 0 Vélez Copa da Liga da Argentina 21 de março de 2022 Banfield 0 x 2 Argentinos Juniors Copa da Liga da Argentina 1 de abril de 2022

Próximas partidas