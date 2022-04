River Plate x Argentinos Juniors: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa da Liga da Argentina 2022

River Plate e Argentinos Juniors se enfrentam neste domingo (10), no Monumental de Nuñez, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada da Copa da Liga da Argentina.

O River Plate segue na busca de alcançar o Racing Club na liderança do campeonato. Assim, possui 16 pontos e segue em segundo colocado, onde já venceu 5 adversários, empatou com 1 e perdeu para outros 2. Os Milionários estavam em uma sequência muito boa de resultados mas perdeu para o seu maior rival, Boca Juniors por 1×0, e se distanciou da primeira posição. Em seguida, voltou a vencer no duelo contra o Defensa y Justicia fora de casa, onde o placar foi 2×1.

Atualmente, o Argentinos Juniors vem fazendo uma das melhores campanhas do grupo A. Assim, está na 4ª posição com 14 pontos adquiridos, onde venceu 4 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Vale ressaltar que perdeu somente uma vez nas últimas 5 partidas jogadas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O River Plate não terá um desfalque para o jogo. O elenco inteiro estará à disposição do técnico Marcelo Gallardo.

Já o Argentinos Juniors, também não possui baixas e vai completo para a partida em busca do triunfo.

Possível escalação do River Plate: Armani; Rojas, Paulo Díaz, Pirez, Casco; Enzo Pérez, Simón, Enzo Fernández, De la Cruz; Barco e Álvarez.

📋 Los convocados para recibir este domingo a Argentinos Juniors por la novena fecha de la #CopaDeLaLiga 🔜⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/UD3hFub0hy — River Plate (@RiverPlate) April 8, 2022

Possível escalação do Argentinos Juniors: Lanzillota; Mac Allister, Torrén e Villalba; Vera, Cabrera, Gómez, Galarza e Carabajal; Reniero e Ávalos..

DESFALQUES

RIVER PLATE:

SEM DESFALQUES

ARGENTINOS JUNIORS:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre River Plate e Argentinos Juniors será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo (10).