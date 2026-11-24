Representantes viajam à Arábia Saudita
Segundo o TyC Sports, dirigentes do River viajaram à Arábia Saudita para informar Bounou de que ele é o principal alvo do clube para o gol no próximo ano. Embora o clube de Buenos Aires continue concentrado em vencer o Torneio Clausura e se classificar para a Copa Libertadores, a diretoria já se prepara para 2027. A iniciativa antecipada deixa o River pronto caso Beltran saia em uma das próximas janelas de transferências.
Marroquino sonha em jogar pelo River
Bounou, de 35 anos, tem contrato com o Al-Hilal, da Liga Saudita, até julho de 2028, o que normalmente dificultaria uma transferência. No entanto, o jogador da seleção de Marrocos é torcedor declarado do River e já falou diversas vezes sobre o desejo de defender o gol do clube argentino, um fator importante para futuras negociações.
Em entrevista ao veículo argentino em 2023, Bounou afirmou: "É algo que ainda me falta fazer, sinceramente. É um dos sonhos que tenho e adoraria realizá-lo um dia. Não quero fazer isso só para vestir a camisa. Quero chegar e jogar bem. Se não me sentisse assim, não iria."
Clubes europeus acompanham revelação
A iniciativa do River se deve à possibilidade cada vez maior de que Beltran seja vendido em breve. Depois de se destacar ao longo do ano, o jovem goleiro foi convocado por Lionel Scaloni para os amistosos da Argentina antes da Copa do Mundo e estreou pela seleção principal em uma vitória sobre Honduras.
Segundo a reportagem, seu perfil raro chamou a atenção do Aston Villa e do Atlético de Madrid. O clube espanhol procura um substituto diante da possível transferência de Jan Oblak para a Arábia Saudita. Embora o River não vá impedir a saída mediante uma proposta convincente, a diretoria negocia uma renovação até dezembro de 2030 para aumentar o salário e a multa rescisória de Beltran, cujo contrato atual vai até 2027. Os dirigentes em Núñez só abrirão conversas por ofertas de pelo menos US$ 15 milhões.
Negociações formais previstas para janeiro
As negociações formais por Bounou devem começar em janeiro, e a ligação do goleiro com o River provavelmente ajudará nas conversas com o Al-Hilal. Embora a principal janela de transferências da Europa abra no meio do ano, o River sabe que os interessados podem testar sua disposição de manter Beltran neste inverno. Independentemente de quando Beltran sair, a contratação de Bounou permitiria que os dois goleiros disputassem a vaga de titular no início de 2027.