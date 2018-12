River Plate deixa seu tradicional uniforme de lado em seu primeiro compromisso no Mundial de Clubes

Argentinos encaram o Al-Ain para decidir quem avança para a final do torneio

Nas primeiras horas desta segunda-feira (17), o River Plate anunciou no Twitter qual será o uniforme que utilizará na estreia do Mundial de Clubes contra o Al-Ain na próxima terça-feira (18).

Os Millonarios escolheram um jogo de camisa, calção e meião com a cor inteiramente roxa.

Esta é a combinação alternativa dos argentinos, que também têm um conjunto vermelho, além da tradicional camisa branca com a faixa transversal vermelha e calção e meião pretos.

O clube tenta alcançar sua segunda final no torneio desde a reformulação feita pela FIFA, levando em conta a decisão disputada em 2015. Anteriormente, quando o torneio era disputado apenas com times da América do Sul e da Europa, a agremiação de Buenos Aires conseguiu erguer a taça em 1986 e ficar com o vice-campeonato em 1996.