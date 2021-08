River Plate x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (1), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG visita o River Plate nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 11 de agosto de 2021 LOCAL Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca avançar na Libertadores / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Qual o número da Conmebol TV?

Sky

canais 220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores, o Atlético-MG terá a missão de passar pelo River Plate.

Para o primeiro confronto, o técnico Cuca terá o retorno de Guilherme Arana, campeão olímpico com a seleção brasileira, Eduardo Vargas, que retorna de suspensão no Brasileirão, e Zaracho, que se recuperou de uma lesão na coxa.

A partida será especial para Nacho, que irá reencontrar o seu ex-clube.

"Vai ser muito especial voltar ao Monumental, depois de ter vivido lá por tanto tempo. Muitas coisas boas, algumas ruins. Criei muitos amigos, e sempre serei grato ao clube por tudo o que me brindou e pela oportunidade de chegar aqui. Hoje jogo pelo Atlético e tenho que fazer o melhor possível pra passar de fase", disse o argentino.

Do outro lado, o River Plate, que vem de derrota para o Godoy Cruz, pela Liga Profissional Argentina, não poderá contar com Javier Pinola, que sofreu uma pancada no antebraço direito.

Montiel, que se recupera de uma lesão muscular de grau 1 no tendão da coxa esquerda, também está fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Alonso, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Hulk, Zaracho e Savarino.

Provável escalação do River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez e Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolas De La Cruz e Jorge Carrascal; Braian Romero e Julian Álvarez.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG NA COPA LIBERTADORES 2021

ATLÉTICO-MG

Invicto e líder do grupo H com 16 pontos, o Atlético-MG terminou a primeira fase conquistando cinco vitórias e um empate na Libertadores, enquanto nas oitavas eliminou o Boca Juniors nos pênaltis.

La Guaira 1 x 1 Atlético-MG - 21 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 América de Cali - 27 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

América de Cali 1 x 3 Atlético-MG - 13 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira - 25 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2021

Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors - 20 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 5 de agosto de 2021 Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 8 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Palmeiras Brasileirão 14 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x River Plate Copa Libertadores 18 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 (4) x (1) 0 River Plate Copa Argentina 4 de agosto de 2021 Godoy Cruz 2 x 1 River Plate Campeonato Argentino 8 de agosto de 2021

Próximas partidas