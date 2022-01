River-PI x Corinthians na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Para abrir na liderança, o Corinthians enfrentar o River-PI na noite desta sexta-feira (7), às 21h45 (de Brasília), em São José dos Campos, pela segunda rodada do grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River-PI x Corinthians DATA Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Martins Pereira, São José dos Campos - SP HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Reapresentação do Timãozinho após vitória no primeiro jogo da @Copinha! Sexta-feira tem mais um jogo, Fiel! ⚽



⚙️ 2ª rodada

🆚 River-PI

⏰ 21h45

🏟 Martins Pereira



📸 Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians#VaiCorinthians#CorinthiansNaBase#FilhosDoTerrão pic.twitter.com/AT52vc8Bq7 — Corinthians (@Corinthians) January 5, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta sexta-feira, em São José dos Campos.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians vem de vitória na estreia da Copinha, com direito a gol marcado já no fim do duelo. Para esta sexta-feira, o Alvinegro busca mais um triunfo para praticamente selar a sua classificação à próxima fase.

Já o River-PI empatou no primeiro duelo e, agora, quer somar pontos diante do forte rival para continuar sonhando com uma das vagas do grupo.

Na última rodada, o River enfrenta o Resende na segunda-feira (10), às 17h45 (de Brasília), enquanto o Timão terá pela frente o São José, às 20h (de Brasília).

Provável escalação do River-PI: Pedro Lucas, Adailton, Rodolfo, Guilherme, Cabeça, Sávio, Bôbô, Maranhão, Caio Ribeiro, Patrick e Pelezinho. Técnico: Nildo Araújo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Maná, Alemão, Robert Renan e Reginaldo; Luis Mandaca, Riquelme, Keven, Matheus Araújo; Giovane e Felipe Augusto. Técnico: Diogo Siston.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER-PI

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 1 River-PI Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Resende x River-PI Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 17h45 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Resende Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022 Botafogo 2 x 2 Corinthians Brasileiro sub-20 12 de outubro de 2021

Próximas partidas