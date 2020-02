River-PI x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela primeira fase da Copa do , River e entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Albertão. A partida terá transmissão da TV Globo, para o estado da Bahia, além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO River-PI x Bahia DATA Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 LOCAL Albertão - Piauí, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo para a Bahia, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RIVER-PI

Embalado após a boa vitória sobre o por 3 a 1, o River entra em campo buscando esquecer a lanterna do Campeonato Piauiense.

Provável escalação do River-PI: A definir

BAHIA

O Bahia vem utilizando dois elencos neste início de temporada. Enquanto o Sub-23 disputa o estadual, o profissional é utlizado na e do Nordeste.

Provável escalação do Bahia: ​Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Ronaldo, Rossi, Élber, Clayson e Gilberto

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 0 x 1 Bahia 29 de janeiro Bahia 1 x 1 Jacuipense Campeonato Baiano 2 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x 8 de fevereiro 18h (de Brasília) Jacobina x Bahia Campeonato Baiano 9 de fevereiro 16h (de Brasília)

RIVER-PI

JOGO CAMPEONATO DATA Parnayba 1 x 0 Ríver Piauiense 29 de janeiro River 3 x 1 CSA Copa do Nordeste 1 de fevereiro

Próximas partidas