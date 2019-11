River perde em casa com gol no estilo Flamengo de Jorge Jesus

O Rosário Central acabou, dentro do Monumental de Núñez, com a invencibilidade do finalista da Libertadores da América

Finalista da Libertadores 2019, onde enfrentará o no duelo marcado para 23 de novembro, em Lima, no Peru, o foi derrotado por 1 a 0 pelo Rosário Central, neste domingo (10).

O jogo foi válido pela 13ª rodada do , e realizado dentro do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A equipe comandada por Marcelo Gallardo entrou em campo com o que tinha de melhor e dominou as ações de jogo, mas não soube traduzir a superioridade com a bola em gols.

O ponta Lucas Gamba fez o único gol da partida no início do segundo tempo, aproveitando falha da defesa do River que se atrapalhou em meio à pressão do adversário. Vale destacar que fazer pressão na saída de bola do oponente é uma das tantas forças do Flamengo de Jorge Jesus.

Foi a primeira derrota do River Plate no certame nacional desde o fim de setembro. Entre o revés por 2 a 1 para o Vélez Sarsfield e o deste domingo, os Millonarios disputaram cinco jogos – venceram quatro e empataram um. Para o Rosário, o triunfo teve um sabor especial, já que a última vitória sobre o River Plate em Buenos Aires havia sido 22 anos atrás.

A derrota em casa é ainda mais dolorida porque uma vitória poderia ter levado o River Plate para a liderança do Campeonato Argentino, uma vez que Lanús perdeu e o ainda entrará em campo.

O próximo duelo do River Plate será justamente a decisão continental contra o Flamengo.