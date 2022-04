River aciona Atlético-MG na FIFA por dívida de US$2,5 milhões pela venda de Nacho

O Atlético-MG foi acionado pelo River Plate, da Argentina, na FIFA por uma dívida de US$ 2,5 milhões (R$ 12,39 milhões na cotação atual) pela aquisição de Nacho Fernández. A informação foi inicialmente divulgada pelo blog do Lauro Jardim e confirmada pela GOAL.

O débito dos mineiros com os argentinos é por causa de duas parcelas da compra do jogador — as prestações eram de US$ 1 milhão (R$ 4,96 milhões na cotação atual) e sofreram incidência multa e juros, conforme estabelecido no contrato de venda.

Os argentinos acionaram a entidade a fim de cobrar o Atlético-MG. Os mineiros já foram notificados, mas não se manifestaram sobre o assunto ainda. A diretoria foi procurada por meio da assessoria de imprensa, mas não se posiciona sobre este tipo de assunto.

O Galo firmou um contrato de compra avaliado em US$ 6 milhões para adquirir o meio-campista de 32 anos. O valor teve um pagamento à vista, e o restante foi parcelado. O número de prestações não é confirmado.

Nacho Fernández tem contrato até dezembro de 2023 com o Atlético-MG. O argentino tem salário anual de R$ 14.114.880,00, conforme apurado pela GOAL. Ele é dono do segundo maior salário do clube, atrás somente do atacante Hulk.