Rivaldo vibra com evolução de Vinícius Jr. no Real Madrid: "hora de mostrar seu valor"

Brasileiro ainda disse que é a hora para o ex-jogador do Flamengo "começar a jogar mais regularmente"

Para Rivaldo, no futebol há momentos que aparecem de repente e devem ser aproveitados ao máximo. O caso de Vinicius Júnior justifica seu pensamento.

"Os problemas com Bale e Isco abriram as portas para o menino maravilha. Agora é a hora de demonstrar seu valor e demonstrar em campo com gols e boas atuações", afirmou o ex-jogador ao Betfair.

"Depois das lesões e dos problemas pessoais, Vinicius teve a oportunidade de começar a jogar mais regularmente", completou.



(Foto: Getty Images)

Por outro lado, Rivaldo também opinou sobre a contratação de Jean-Clair Todibo, que se juntará à próxima temporada ao elenco do Barcelona.

"É sempre bom assinar com um bom e promissor jogador sem nenhum custo, mas ainda defendo a ideia de que o Barça deveria olhar mais para suas categorias de base e aposte em seus próprios jovens. Acho que pelo menos um ou dois jogadores devem ter a oportunidade a cada temporada, em vez de sair do clube", finalizou.