Rivaldo: "Retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid seria um risco"

Ex-jogador do Barcelona, Rivaldo ficaria feliz em ver Messi e CR7 juntos em LaLiga novamente, mas faz um alerta sobre os riscos de sua volta a Madrid

Desde a eliminação da Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões, um possível retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid ganhou força. Rivaldo, ex-jogador do Barcelona, reconhece que a volta do ídolo merengue deixaria os torcedores muito felizes, mas também alerta que a transferência seria um risco ao clube espanhol, uma vez que o craque português “não é mais o mesmo” de alguns anos atrás.

Depois de mais uma eliminação precoce com a Juventus na Liga dos Campeões, a terceira consecutiva desde que chegou a Turim, Cristiano Ronaldo teve sua permanência no clube italiano colocada em cheque.

Então, seu retorno ao Real Madrid começou a ser especulado, e até mesmo o treinador merengue, Zinedine Zidane, se pronunciou sem fazer questão de rechaçar essa possibilidade.

CR7 é o maior artilheiro da história do Real e conquistou inúmeros títulos com o clube. Dessa forma, é óbvio que os torcedores ficariam muito empolgados com sua volta. Mesmo assim, Rivaldo, que foi melhor do mundo jogando pelo Barcelona, afirmou que essa pode ser uma transferência arriscada, principalmente pelo momento da carreira do português e pelo seu status de grande ídolo no Madrid.

“Devemos reconhecer que o CR7 que saiu do Real Madrid há alguns anos não é mais o mesmo de agora”, afirmou o brasileiro pentacampeão do mundo.

“Claro que ele ainda vai marcar muitos gols e fazer a diferença, mostrando a sua enorme determinação em campo. Mas a exigência pode ser muito grande para essa fase de sua carreira. Se as coisas não correrem bem, o seu status de ídolo pode ser prejudicado”, analisou.

Mesmo assim, Rivaldo destacou que gostaria de ver mais uma vez Messi e Cristiano Ronaldo em LaLiga, agitando os clássicos entre Real Madrid e Barcelona.

“Agora que com Laporta Messi tem mais chance de ficar, seria fantástico reunir Messi e Cristiano em LaLiga por mais alguns anos. Primeiro, porque seria emocionante para todos os fãs do planeta. Além disso, a Espanha pode recuperar um pouco de sua magnitude, ficando à frente da Premier, da Bundesliga ou da Série A”, destacou.

Mas enquanto Ronaldo não volta, Vinicius Jr. segue como uma das grandes apostas para o futuro do Real Madrid. E apesar de algumas boas atuações, o jovem de 20 anos vem mostrando que realmente tem uma certa dificuldade para marcar gols, algo que ficou claro contra a Atalanta, na Liga dos Campeões. E para Rivaldo, o grande segredo está na frieza ao sair na cara do goleiro.

“O que ele precisa é ficar um pouco mais relaxado na frente do gol, é a única coisa que precisa para conseguir marcar com mais regularidade. Acho que ele está um pouco ansioso e isso o faz perder boas chances. No momento em que acertar dois gols seguidos tudo pode mudar”, concluiu.