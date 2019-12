Rivaldo: "Neymar é o único que pode substituir Messi no Barcelona"

Em meio a falas sobre a aposentadoria do craque argentino, Neymar seria o nome ideal para o Barça

Lionel Messi não vai durar para sempre, como bem disse Rivaldo e, para ele, o único que pode substituir o craque argentino no Camp Nou é Neymar.

Na visão de Rivaldo, o atacante do errou ao sair do , mesmo com a transação gigante da qual foi protagonista.

Em meio a muitas especulações de retorno, e a frustração quando não aconteceu, Neymar acabou ficando na , onde está começando a recuperar a confiança da diretoria e dos torcedores. Rivaldo acredita que a volta de seu compatriota à Catalunha possa ser benéfica tanto para o jogador quanto para o time. Neymar seria mais um talismã pronto para quando Messi se aposentar.

Em entrevista ao The Mirror, Rivaldo falou sobre o assunto. “Messi não vai durar para sempre. Um dia sua partida final chegará e ele deixará o futebol. Agora ele está fazendo a diferença, marcando gols ... mas é preciso ter outro jogador para desempenhar seu papel real. Apenas um jogador pode ser o substituto de Messi no Barcelona e esse jogador é Neymar. Ele estava errado ao deixar o Barcelona, ​​mas, se voltar, poderá fazer a diferença como Messi está fazendo agora”.

Na quarta-feira (18), Messi tem que provar porque é o talismã catalão. O clássico contra o vale a liderança da Liga, só um gol separa o líder Barça de seu rival.