Rivaldo da Indonésia leva gancho de um ano por agredir árbitro

Todd Rivaldo Ferre, um jogador indonésio de 22 anos, não vai mais poder atuar na temporada 2021/22. Ele recebeu um gancho de doze meses sem poder defender seu time, o Persipura Jayapura.

No jogo contra o Bali United, válido pela 11ª rodada, em 5 de novembro de 2021, Rivaldo Ferre foi expulso de campo aos sete minutos de acréscimos do segundo tempo por brigar com o árbitro durante uma reclamação.

O início da confusão se deu pela validação do gol do Bali, marcado por Ricky Fajrin, dois minutos além dos quatro de acréscimos indicados pelo árbitro, o que levou os jogadores do Persipura à sua volta. Revoltado, Ferre partiu para cima do árbitro e deu socos nele até ser expulso do jogo.

No julgamento, por meio da decisão 026 / L1 / SK / KD – PSSI / XI / 2021, o PSSI Komdis decidiu pela punição de Todd Rivaldo Ferre com um ano de gancho, ou seja afastado dos gramados.

"É isso mesmo, a sentença de um ano de Todd Ferre veio dos Komdis que tomaram a decisão", disse o diretor-presidente do PT Liga Indonesia Baru (LIB), Akhmad Hadian Lukita, quando questionado sobre o assunto.

No entanto, Lukita afirmou não saber a razão pela qual os Komdis deram a Todd Ferre sanções pesadas. Ele admitiu que estava fora de sua autoridade. “O PT LIB apenas administra os resultados do julgamento de Komdis, que tomou uma decisão”, disse

Atualmente, o Persipura está na 17ª posição na tabela da Liga 1, o Campeonato Indonésio, como vice-lanterna. São apenas oito pontos somados em 13 partidas disputadas, só melhor do que o Persiraja Banda Aceh, último colocado.