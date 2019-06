Rivaldo: "Barcelona deve contratar Neymar para que não reforce o Real Madrid"

O ex-atleta do Barcelona, Rivaldo acredita que a possível ida de Neymar para o Real Madrid seria magnífico para os blancos e preocupante ao Barça

Ex-jogador de futebol, Rivaldo disse que o precisa fazer um esforço para contratar Neymar. Ainda segundo Rivaldo, se o retorno de Ney for confirmado, o clube espanhol poderá ter novamente o trio Messi, Neymar e Suárez.

Em entrevista à Betfair, a casa de apostas da qual é embaixador, o brasileiro analisou a atual situação do Barcelona com o início da janela de transferência.

"É claro que o Barcelona pode ter novamente o trio com Neymar, acho que sua saída foi um erro, ele não diz, mas todo mundo sabe que sua saída foi um erro", disse.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

Com a atual situação de Neymar no , um eventual retorno do brasileiro para a virou o principal assunto nos jornais locais. Ainda assim, a conturbada saída do Barça desagradou aos torcedores da Catalunha, mas Rivaldo ressaltou que os fãs podem mudar de ideia sobre a volta do atleta: "quando jogou com Messi e Suárez, [Neymar] voltou a fazer seus dribles e marcar seus gols, com certeza os fãs mudariam de opinião ".

Além disso, Rivaldo destacou que, agora vinculado a contratação de Neymar, o Barcelona impediria que o pudesse contratar o jogador em um futuro próximo.

"Eu prefiro que, se ele deixar o será para jogar pelo Barcelona e não jogar no Real Madrid. Neymar no Real Madrid não seria bom para Barcelona. Eu faria um esforço econômico para contratá-lo, porque se não, corre o risco de reforçar um rival direto", finalizou.