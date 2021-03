Rivaldo aposta que Messi fica no Barcelona "por mais alguns anos"

O ex-jogador vê o argentino diferente desde que Joan Laporta assumiu a presidência do clube, o que pode ser um bom sinal

O futuro de Lionel Messi no Barcelona segue sendo uma incógnita, mas Rivaldo está cada vez mais confiante em uma renovação de contrato. O ex-jogador tem visto com bons olhos a postura do argentino desde a mudança na diretoria do clube, e acredita que isso possa mantê-lo no Camp Nou.

Desde que Messi tentou deixar o Barcelona em 2020, muitas especulações têm sido feitas acerca de seu futuro. Apesar de o argentino ter dito que não vai definir nada antes do término da atual temporada, seu nome tem sido frequentemente ligado a transferências para times como PSG e Manchester City, enquanto sua permanência no Camp Nou é segue sendo uma dúvida.

São 20 anos de Barcelona para Messi, mas conflitos com a antiga diretoria enfraqueceram a relação com o maior artilheiro da história culé. Agora, porém, o clube está sob novo comando, de um velho conhecido do camisa 10, o que pode ser um ponto a favor dos catalães.

Desde as campanhas eleitorais, Joan Laporta diz que ele representa a boa melhor chance para que Messi decida seguir no Barcelona após o final de seu atual contrato, que se encerra em junho de 2021. E Rivaldo, lenda do Barcelona, que antes apostava que argentino poderia ir ao PSG, parece concordar com o presidente recém-eleito.

O brasileiro diz que vê um Messi diferente desde que Laporta assumiu, o que pode ser uma boa notícia para o clube. “O Barcelona está melhorando muito nas últimas semanas, aproveitando a excelente forma de Lionel Messi e a eleição de um novo presidente", disse à Betfair.

"Messi parece muito mais conectado e feliz desde a chegada de Joan Laporta - um presidente que ele conhece bem", completou. "Por isso, começo a acreditar cada vez mais que o Messi pode chegar a um acordo com a nova diretoria e assinar um novo contrato para ficar no clube por mais alguns anos. Ele teve um aumento de confiança com a eleição do novo presidente - alguém com quem ele tem uma boa conexão - aumentando as chances de ele considerar ficar um pouco mais”.

Antes do final da atual temporada, nada deve ser definido, no entanto o Barcelona já pode ir se movimentando com propostas ao argentino. Enquanto isso, porém, o foco pode ir para outros setores do campo, nos quais o clube avalia reforços.

Eric Garcia, David Alaba e Georginio Wijnaldum são os nomes mais cotados a se juntarem ao time catalão na próxima temporada. No caso do defensor do Bayern de Munique, o acerto com o Real Madrid estava quase certo quando o Barcelona entrou na jogada. E Rivaldo, apesar de ver o austriáco como um bom reforço, pede que o Barcelona tenha cuidado com suas intenções.

"Ele é um grande jogador, atual campeão europeu e com muitos anos à sua frente, por isso seria uma grande contratação. É claro que muitos o veriam como uma vitória contra o Real Madrid, mas eu não vejo coisas assim. O Barcelona precisa se concentrar em si mesmo e não pensar nos rivais, porque essa é a única maneira de voltar a ser a forte equipe europeia que era há alguns anos", disse.