Rivaldo analisa futuro de Messi: "parece jogar mais duas ou três temporadas"

Ex-estrela do Barça admite que o craque argentino pode estar caminhando para uma saída no final da temporada

Depois de levar um tempo para exibir o seu tão conhecido talento na temporada 2020/21, Lionel Messi está de volta ao seu melhor no e parece ter “pelo menos mais duas ou três temporadas no mais alto nível”, de acordo com Rivaldo.

Enquanto o futuro de Messi após o término da temporada é alvo de rumor, Rivaldo admite que o camisa 10 parece estar caminhando para a saída, mas crê que irá permanecer no topo de seu jogo por mais anos.

"Lionel Messi começou 2021 muito fortemente com grandes atuações, gols e assistências como todos estamos acostumados a ver. É importante para ele e para o clube manterem a relação, pois pode estar acabando o tempo de jogador do Barcelona.", disse à Betfair.

Foto: Getty Images

"Ainda não sabemos se ele vai renovar o contrato, mas pelo menos estamos vendo ele jogar perto do seu melhor novamente, o que indica que ele deve continuar jogando no nível mais alto por pelo menos mais duas ou três temporadas. De qualquer forma, é importante destacar que mesmo quando Messi não está jogando seu melhor, ele continua a ser o melhor jogador do Barcelona, ​​o que aumenta sua qualidade e importância para o clube.", completou.

Messi marcou duas vezes em seu último jogo, quando o Barça venceu o Club por 3 a 2, e acertou o alvo em cinco ocasiões nas últimas seis partidas.