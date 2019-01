Rivaldo aconselha o Barcelona a voltar a priorizar as revelações de La Masia

Ex-jogador fez duras críticas à diretoria do clube catalão após o anúncio da não renovação de contrato com Munir

Ídolo do Barcelona, o ex-jogador Rivaldo fez duras críticas ao ex-clube por conta do pouco uso das categorias de base nos últimos anos

“Se fala muito de Xavi, Iniesta, Puyol mas esses jogadores já entraram e saíram do clube, então já tem vários anos sem promover novos jogadores de La Masia e é importante olhar para dentro primeiro”, publicou em sua coluna no site da casa de apostas Betfair.

“Já chegou Murillo, se fala da vinda de Rabiot e também de De Jong, do Ajax, mas eu acredito que por vezes um clube com a estrutura do Barcelona também precisa se focar na sua juventude e subir alguns jogadores da sua base", completou.

A publicação aconteceu justamente após o Barcelona ter recebido a notícia de que o atacante Munir não renovará seu contrato, que se encerra no dia 30 de junho.