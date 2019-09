Rivais não temem mais o Manchester United como antes, lamenta Evra

O ex-jogador admitiu estar frustrado com o declínio do clube, mas acredita que haverá uma melhora com o tempo

Patrice Evra admitiu estar "chateado" com o declínio, segundo ele, do . O ex-jogador ressaltou que os rivais de Premier League não temem mais enfrentar os Reds Devils, porém acha que a situação irá melhorar.

"O Manchester jogou contra o [na semana passada] e muitas pessoas disseram que seria um jogo difícil e é disso que estou falando. Onde está o respeito pelo Manchester United? Eu quero que as pessoas tenham medo de nós novamente”, questionou em entrevista ao site do United.

O Manchester United encara o neste domingo (22), às 10h (Brasíla). Evra, vale lembrar, também já jogou com as cores de West Ham, o último time antes de aposentar-se: “Sei que não é fácil ir para o West Ham, é um lugar difícil, mas temos que garantir que, quando os jogadores entrarem em campo, estejamos unidos. Mesmo que não seja fácil, as pessoas precisam entender que somos o Manchester United. Por isso, fico chateado quando ouço pessoas falando sobre o United como se não fossemos nada. Isso está me matando”.

Evra aproveitou o bate-papo para recordar a vitória de 3 a 1 sobre o United ao longo do tempo no qual atuava com o West Ham, em 2018. Um jogo lembrado pelo ex-zagueiro como “uma experiência dolorosa” devido às deficiências do United, na época: “Durante a semana da partida todos os jogadores estavam tão concentrados no treinamento e nenhum deles pensava que poderia perder para o United. Eu era jogador do West Ham, mas era fã do United e fiquei um pouco magoado ao pensar: 'Uau, meu ex-clube está ficando muito ruim'”.