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Dirigentes de vários clubes da Premier League exigem que os donos do Manchester City sejam obrigados a vender o clube após a decisão que o considerou culpado de violar regras financeiras. Com o Regulador Independente do Futebol confirmando que tem autoridade para agir, executivos de clubes rivais intensificam a pressão por uma punição sem precedentes.

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Rivais exigem punição máxima para o City

Segundo a BBC Sport, dirigentes de três clubes da Premier League afirmaram que os donos do City devem perder o controle do clube. A exigência vem após a decisão de setembro de uma comissão independente, que considerou o City culpado de violar regras financeiras entre 2009 e 2018 e de não cooperar com a investigação.

A comissão concluiu que o clube inflou suas receitas e ocultou perdas de 900 milhões de libras por meio de acordos comerciais fictícios. Embora ainda não tenha definido a punição final, que pode ir de multa e perda de pontos à retirada de títulos ou à expulsão, vários dirigentes de clubes da primeira divisão acreditam que essas medidas não seriam suficientes.

Sob condição de anonimato, um dirigente argumentou que qualquer punição seria irrelevante se o Abu Dhabi United Group não fosse obrigado a abrir mão do controle. Segundo ele, uma medida menos severa levaria os clubes a questionar por que financiam o regulador por meio de uma taxa. Outra fonte afirmou que a credibilidade da liga foi abalada e que os rivais não poderão seguir em frente se a atual direção permanecer.

Regulador garante ter disposição para agir

A crescente insatisfação aumenta a pressão sobre David Kogan, presidente do Regulador Independente do Futebol (IFR) , órgão de fiscalização criado há pouco mais de um ano. Pela seção 34 da Lei de Governança do Futebol, o IFR pode investigar a honestidade, a integridade e a solidez financeira de um proprietário e, em última instância, determinar sua destituição.

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Ao falar a uma comissão parlamentar no início desta semana, Kogan deixou claro que o órgão não hesitará em agir quando o recurso do City for concluído.

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“Esqueçam o nome do clube, esqueçam o tamanho do clube, esqueçam a dimensão da questão”, disse Kogan. “Não podemos simplesmente ignorar nossos deveres legais em relação a um clube só porque ele tem determinado tamanho.”

“De certa forma, as provas já foram avaliadas, uma vez que houve uma decisão de culpa nesses casos. Portanto, certamente teremos disposição para agir”, acrescentou. “Se essas circunstâncias se concretizarem e não agirmos, qual é o propósito de ter um regulador do futebol?”

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Pressão política e recursos para disputas judiciais

Qualquer medida para forçar a venda pelo grupo de investimentos do xeque Mansour terá implicações políticas e financeiras mais amplas. Em setembro, o primeiro-ministro Andy Burnham foi criticado após dizer que ficaria “muito preocupado” se o escândalo levasse a uma venda. Ele elogiou os donos do City como “um grande parceiro na construção da Manchester moderna”. Kogan, porém, tem reiterado que o IFR ignorará pressões políticas.

Os preparativos para uma possível disputa judicial já estão em andamento. O diretor executivo do IFR, Richard Monks, revelou que está sendo constituída uma reserva de 2 milhões de libras para litígios por meio de taxas cobradas dos clubes. O valor faz parte do custo anual de 20,3 milhões de libras para as cinco principais divisões da Inglaterra. Também foi acertado um empréstimo do governo caso as despesas judiciais ultrapassem essa quantia.

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“Esperamos vencer esse processo, recuperar os custos e pagar o governo”, disse Monks aos parlamentares. “Se perdermos essa grande disputa judicial, o valor acabará sendo acrescentado à taxa, e pagaremos o governo dessa forma.”

Enquanto isso, os clubes da Premier League votaram na semana passada para cobrir as despesas judiciais dos cinco diretores do conselho da liga, depois que Etihad e Etisalat, patrocinadoras do City sediadas nos Emirados Árabes Unidos, indicaram que estudam processar a competição.

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Resultado do recurso será decisivo

A Premier League pediu aos clubes que evitem comentários públicos enquanto o processo judicial estiver em andamento. O City segue negando enfaticamente qualquer irregularidade e recorreu formalmente das conclusões da comissão , sustentando que a decisão contém erros materiais evidentes de direito, de princípio e de fato.