Em trechos do livro publicados antecipadamente pela Sport Bild, Fährmann revela, entre outras coisas, o ritual que costumava fazer em jogos fora de casa contra o arquirrival do Schalke, o Borussia Dortmund: "Quando eu entrava em campo para o aquecimento em Dortmund, minha primeira ação era sempre cuspir com vontade na direção da Südtribüne, o 'Muro Amarelo'. Na 'Süd' ficam mais de 20 mil malucos que desejam a morte de todos nós. Cuspir era sempre a minha saudação especial para eles."

No início de Fährmann no elenco profissional do S04, Manuel Neuer ainda era o número 1 dos Knappen. "Ele realmente mudou o jogo dos goleiros", elogia o ex-companheiro de equipe o jogador de 38 anos, que também traz revelações interessantes sobre Neuer: "Não era que o Manu não gostasse de sair para festejar. Pelo contrário: Manu fazia parte dos ultras e muitas vezes também 'aprontava' com eles. Mais tarde, já como profissional, às vezes ele até voltava com o trem dos ultras em vez de ir no ônibus do time. Ou usava uma camiseta de ultra por baixo do uniforme de goleiro."

Fährmann, que encerrou a carreira na primavera de 2026, virou inicialmente o novo número 1 do Schalke após um período por empréstimo no Eintracht Frankfurt (de 2009 a 2011), depois que Neuer deixou Gelsenkirchen rumo ao Bayern de Munique. No entanto, uma ruptura do ligamento cruzado interrompeu bruscamente a trajetória de Fährmann no outono de 2011, e ele só recuperou a titularidade no fim de 2013, mantendo-a até o início de 2019. Depois disso, foi rebaixado pelo então técnico do Schalke, Domenico Tedesco.

Como Ralf Fährmann soube de seu primeiro rebaixamento no FC Schalke?

"Eu sentia que alguma coisa estava errada, mas nunca na vida teria imaginado o que me esperava", relembra Fährmann sobre a conversa em questão. "Lá dentro, Domenico Tedesco estava sentado de forma relaxada em um sofá. Seu auxiliar Peter Perchtold estava em uma cadeira. Tedesco perguntou: 'Como você está?' Resposta: 'Bem.' Tedesco: 'Vamos fazer uma troca no gol para o returno. Alex Nübel será o novo número 1.' A partir daí, meu piloto automático assumiu: 'Por quê?' Foi tudo o que consegui dizer", contou o ex-goleiro das seleções de base da Alemanha.

E a sensação após perder a titularidade em seu clube do coração, para o qual havia se transferido aos 14 anos vindo da distante Chemnitz? "Voltei para o meu quarto. Tinham acabado de arrancar meu coração e minha alma. Eu me senti como se uma parte de mim tivesse morrido", explica Fährmann, que alguns meses depois foi emprestado ao Norwich City e, logo em seguida, ao Brann Bergen.

Getty Images

No verão de 2020, ele voltou ao Schalke e, um ano depois, caiu como número 1. Da primeira temporada na segunda divisão, ele se lembra, entre outras coisas, de um discurso do então técnico Dimitrios Grammozis: "Como posso descrevê-lo melhor? Depois de uma derrota por 2 a 1 para o Düsseldorf, ele esbravejou no dia seguinte, na análise do jogo: 'Vocês querem me f*der? Querem f*der a minha comissão? Vocês podem f*der suas garotas do Insta, mas não a mim'." Algo especialmente desconcertante, já que, naquela época, havia no Schalke "provavelmente o time mais comportado em que joguei", segundo Fährmann. "Muitos eram pais de família. O time ficou em silêncio, constrangido, depois dessa tirada."

Fährmann também tem coisas curiosas a contar sobre o ex-diretor esportivo do S04 Peter Knäbel, que atuou no Schalke em diferentes funções entre 2018 e 2024: "Ele sempre andava silenciosamente pelos corredores e de repente aparecia na sua frente. Sua porta do escritório estava sempre aberta. Nós especulávamos que ele fazia isso para poder ouvir nossas conversas", escreve Fährmann, antes de falar sobre o "lendário paletó" de Knäbel: "Ele ficava pendurado em um lugar diferente todos os dias. Às vezes com os fisios, às vezes no nosso vestiário, às vezes na sala de musculação. Ele atribuía isso ao próprio esquecimento. Nós suspeitávamos que ele nos espionava dessa maneira. O que diz muito sobre nossa relação com ele."

Como foi o fim de Ralf Fährmann no Schalke?

O fim de Fährmann no Schalke, por sua vez, foi bastante inglório. Na preparação de verão de 2024, ele foi deslocado para o sub-23; no outono seguinte, desenvolveu-se uma guerra de versões entre clube e jogador, e cedo ficou claro que o contrato de Fährmann, que expirava em 2025, não seria renovado.

"E assim, de mim, que aos 14 anos deixei minha terra e minha família pelo Schalke, tiraram tudo. Minha vaga de estacionamento de treino, acabou. Proibição de entrar no vestiário. Eu não podia mais tomar banho. Tinha a sensação de ter de me trocar em um banheiro químico, já que o sub-23 estava instalado em um povoado provisório de contêineres. Tinha de treinar com jogadores amadores e das categorias de base. E também tiraram meus ingressos para os jogos", relembra Fährmann, que disputou a última de suas 289 partidas oficiais pelo S04 no fim de janeiro de 2024, na derrota por 4 a 1 para o Kaiserslautern.

Atualmente, o ex-goleiro vive na Suíça, mas, apesar da despedida decepcionante, não consegue se afastar de seu clube do coração: "Por mais que eu tenha tentado ignorar o Schalke, não consigo. Eu acompanho todos os jogos pela TV e desejo tanto sucesso esportivo aos torcedores. Apesar de tudo: eu amo o Schalke. Essa é a verdade", enfatiza Fährmann.