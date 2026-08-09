Risco ou genialidade? A exigência rigorosa de Mourinho ameaça nomes de peso no Real Madrid

O Real Madrid resolveu seu amistoso diante do Ferencváros, da Hungria, com uma vitória por 2 a 1, no sábado, em uma partida que teve clara vantagem da equipe espanhola durante a maior parte do tempo.

Este foi o segundo teste de verdade do Real Madrid na temporada 2016/27, e deixou uma forte impressão, pois o adversário estava no auge de sua forma, após ter participado das eliminatórias da Liga Europa e de duas partidas no campeonato nacional, o que tornou o teste mais difícil do que um amistoso comum em agosto.

Os homens de Mourinho passaram no teste com sucesso, com algumas dificuldades no segundo tempo, mas ao final alcançaram um bom resultado. As coisas começaram a parecer promissoras, e ainda restam dois testes pela frente para dar continuidade à preparação: Deportivo La Coruña e Schalke.

A profundidade do elenco do Real Madrid

O jornal "Marca" afirmou que, nos últimos dias, e após o tropeço na negociação por Rodri, os holofotes se voltaram para a profundidade do elenco da equipe. Mas Mourinho deixou claras suas intenções assim que chegou ao território húngaro: "Queremos um elenco pequeno, cerca de 20 jogadores".

Essa declaração inicial dissipa qualquer dúvida sobre seu plano, sempre com a ressalva do problema dos jogadores lesionados que, infelizmente, lotam o departamento médico semana após semana.

Esse é outro problema a ser resolvido, e o técnico português já sofreu com ele com a lesão de Huijsen e as lesões de Asensio e Thiago, além das ausências de Militão, Mendy e Rodrygo, que ele também mencionou em sua coletiva de imprensa após a partida.

Independentemente da situação atual, a verdade é que o técnico português é capaz de preencher todas as posições. No total, a equipe conta com duas opções para cada posição, e em alguns casos três.

A posição de goleiro está garantida, com Lunin como reserva. Já nas laterais, há uma abundância de opções: Cucurella, Carreras, Dumfries, Arnold e, às vezes, Mendy. Nomes suficientes para cobrir ambos os lados com confiança.

No miolo da defesa, há um jogador a mais, e isso não é algo ruim. Asensio agora se tornou a quinta opção na posição de zagueiro central após a chegada de Konaté, o que explica em parte por que seu nome vem sendo cogitado como um possível candidato à saída.

Uma situação semelhante se aplica ao setor de contenção, onde Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga e Thiago Pitarch disputam a titularidade.

Cinco jogadores para apenas duas posições, uma concorrência acirrada que obrigará Mourinho a gerir cuidadosamente o rodízio de seus jogadores.

Diversas opções no ataque do Real Madrid

Na linha de ataque, as opções se ampliam ainda mais. Pela esquerda, Vinícius comanda, com Rodrygo lesionado, que voltará à sua posição natural assim que se recuperar; pela direita, Diomandé e Brahim Díaz, com a possibilidade de utilizar Endrick, e até mesmo Valverde, caso seja necessário.

No meio, talvez Bellingham e Güler assumam essa tarefa, e no ataque, Mbappé é a principal fonte de ameaça aos adversários, apoiado por Espí e, mais uma vez, por Endrick, caso o brasileiro decida ficar para disputar uma vaga no time titular.

Os números indicam que apenas seis jogadores desempenham um papel secundário, quase inexistente se acreditarmos nas palavras de Mourinho. Essa escassez no elenco tem um lado negativo: nomes de brilho condenados a ficar no banco de reservas, à espera de sua oportunidade. Este é o preço de uma equipe desenhada para se destacar, não para preencher lacunas.

Mas a realidade raramente respeita os planos de verão. E como demonstrou a história recente, as lesões são uma praga que o Real Madrid não consegue erradicar temporada após temporada, e essa fragilidade frequentemente obriga o clube a tomar decisões emergenciais, quando não a recorrer à academia de base, que sempre se mostra totalmente disposta a dar o seu máximo.