Riquelme pode cancelar aposentadoria e voltar a jogar pelo Boca Juniors?

Presidente do Boca Juniors espera ver Riquelme dentro de campo mais uma vez, vestindo a camisa azul dourada, para se despedir oficialmente

É impossível falar o nome de Riquelme sem lembrar do . O eterno camisa 10 xeneize já pendurou as chuteiras há algum tempo, mas não abandonou o clube, onde hoje ocupa funções diretivas. E há poucos dias do retorno do futebol na , o presidente do Boca, Jorge Amor Ameal, soltou uma bomba que certamente empolgou todos os torcedores: Riquelme pode cancelar aposentadoria e voltar a jogar pelo Boca Juniors?

O mandatário xeneize admitiu que está tentando convencer o atual segundo vice-presidente e chefe do Conselho de Futebol a vestir a camisa azul e dourada mais uma vez. Mas antes que qualquer um fique muito animado, a ação seria mais para o craque de 42 anos se despedir da torcida jogando oficialmente pelo Boca do que para ficar mais muitas temporadas atuando.

"Toda vez que vejo Riquelme, digo a ele para jogar novamente. Em vez fazer apenas uma despedida, gostaria que ele voltasse e se aposentasse jogando", disse Ameal à Rádio La Red.

"Espero que Riquelme jogue mais uma partida. Teríamos que fazer sua inscrição para isso. A decisão é dele. Quando o vejo, sempre digo que ele ainda está bem. Poderia jogar. Queremos vê-lo em campo”, completou.

Jorge Amor Ameal também elogiou o trabalho que Riquelme vem fazendo na parte administrativa do Boca, principalmente na recuperação dos campos do centro de treinamento do clube, em Ezeiza, na Argentina.

“Tudo foi colocado em condições porque Riquelme trouxe pessoas idôneas para melhorar as instalações”, concluiu.

Mas enquanto o dirigente sonha em ver Riquelme dentro de campo mais uma vez, o Boca Juniors se prepara para o retorno do futebol na Argentina após um hiato de cerca de sete meses, desde que a temporada foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus. A estreia dos xeneizes no Campeonato Argentino acontece no próximo sábado (31), contra o Lanús, adversário do São Paulo na Sul-Americana.