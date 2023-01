Rio Preto x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), pela terceira rodada do grupo 3; veja como acompanhar na TV e na internet

Rio Preto e Palmeiras entram em campo na noite desta segunda-feira (9), às 19h30 (de Brasília), em São José do Rio Preto, pela terceira rodada do grupo 3 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Vice-líder do grupo, o Rio Preto entra em campo precisando vencer, além de torcer por um empate entre Juazeirense e América-SP para se classificar. O Palmeiras, por sua vez, já garantiu a sua vaga na próxima fase, mas sabe que precisa pontuar para garantir o primeiro lugar da chave. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Escalações

Escalação do provável do Rio Preto: Lucas, João Paulo, Luiz Eduardo, Ranisson, Lucas, Kauê, Kleberson, Paulo, Ian, Luc e Devellen.

Escalação do provável do Palmeiras: Aranha, Gilberto, Henri, Talisca, Léo, Ian, Estêvão, Pedro Lima, Ruan, Kevin e David.

Desfalques

Rio Preto

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

As melhore participação do Palmeiras foi em 2022, quando sagrou-se campeão e pôs fim ao longo jejum.

Classificação do Grupo

POS. TIME P V E D SG 1º Palmeiras 6 2 0 0 4 2º Rio Preto 3 1 0 1 0 3º Juazeirense 3 1 0 1 -1 4º Juazeirense 0 0 0 2 -3

Quando é?