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Rio Ngumoha entrou para a história do Liverpool com uma atuação recordista na goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United, mas o jogador de 18 anos insiste que precisa manter os pés no chão. Em um Anfield pulsante, o jovem ponta marcou um gol e deu uma assistência, contribuindo para uma estreia de pesadelo do novo técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino.

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Jovem faz história na Premier League em Anfield

Aos 18 anos e 85 dias, Rio Ngumoha quebrou dois recordes da Premier League que pertenciam havia muito tempo a Michael Owen, durante a vitória convincente do Liverpool sobre o Manchester United. Ele se tornou o jogador mais jovem do Liverpool a marcar pelo campeonato neste confronto, superando a marca de Owen de 1998, e o mais jovem do clube a marcar e dar uma assistência em uma partida da primeira divisão desde 26 de dezembro de 1997.

Ngumoha marcou após o intervalo, em passe de Bradley Barcola, depois de já ter dado a assistência para Florian Wirtz no primeiro tempo. Sua atuação decisiva veio depois que o árbitro Sam Barrott expulsou o defensor Leny Yoro, do United , antes do intervalo, por cometer uma falta em Alexander Isak como último defensor.

Ngumoha promete manter os pés no chão após atuação “especial”

Em entrevista ao BBC Match of the Day após o apito final, o jogador formado na base do Chelsea minimizou a atenção crescente em torno de sua atuação e ressaltou que o sucesso da equipe vem em primeiro lugar.

“Para mim, um Liverpool contra o United é um dos maiores jogos que existem”, disse o jogador de 18 anos. “Conquistar os três pontos aqui em Anfield é especial. Foi um jogo muito importante hoje. Esses recordes são muito especiais, mas o principal é marcar gols, ajudar meu time e conquistar os três pontos. Espero marcar e dar muitas outras assistências.

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“Eu gosto mesmo é de empolgar as pessoas, de mostrar a todos o que posso fazer e levantar todo mundo da cadeira. Espero continuar assim, manter a cabeça no lugar e os pés no chão.”

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Iraola elogia versatilidade do ponta e apoia decisão de expulsar Yoro

Em sua entrevista coletiva após a partida, o técnico do Liverpool, Andoni Iraola elogiou a capacidade de Ngumoha de criar perigo pelos dois lados e apoiou a decisão de Barrott de aplicar o cartão vermelho .

“Acho que [Rio] está jogando muitos minutos pela direita e pela esquerda”, disse Iraola. “Ele está se acostumando a cortar para dentro e finalizar, ir à linha de fundo e cruzar dos dois lados. Contra dez jogadores, se você consegue dar a bola a ele em uma situação de um contra um, ele pode causar problemas a qualquer lateral.”

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Sobre a expulsão de Yoro, acrescentou: “Acho que é uma situação em que [Yoro] é claramente o último defensor, e é claramente uma falta. Alex ou o goleiro chegaria primeiro à bola? Nunca saberemos. É uma falta clara, ele é o último defensor, Alex vai em direção ao goleiro. É um momento favorável para nós porque, obviamente, vamos jogar por muito tempo contra dez.”

Ngumoha busca mais minutos em meio a expectativas crescentes

Depois de mostrar que pode levar perigo aos laterais em qualquer um dos lados, Ngumoha agora enfrenta o desafio de lidar com o aumento da atenção externa sem perder os pés no chão.

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Como Iraola já lhe deu bastante tempo de jogo pelos dois lados do ataque, o Liverpool espera que o jogador de 18 anos continue somando gols e assistências nas próximas partidas.