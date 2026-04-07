Rio Ferdinand elogia o jogador da seleção holandesa: "Uau! Que jogador incrível, ele é o verdadeiro negócio"

Rio Ferdinand elogia Kees Smit. O ícone do Manchester United está encantado com o meio-campista de 20 anos do AZ e acredita que os Red Devils devem contratá-lo a qualquer custo.

Smit estreou-se pela seleção holandesa no mês passado e parece estar vivendo seus últimos meses como jogador do time de Alkmaar. Após a vitória por 4 a 0 sobre o Sparta Praga na Liga Conferência, ele disse diante das câmeras da Ziggo Sport que está considerando deixar o AZ.

“Basicamente, quero jogar muito, isso é importante para mim. Posso ficar no AZ, mas não acho que isso vá acontecer”, afirmou. A chance de Smit ser transferido para um clube europeu de ponta é bastante grande. Se depender de Ferdinand, o próximo passo do jovem é o Manchester United.

“Kees Smit é realmente o verdadeiro negócio, eu te digo”, começa o ex-jogador profissional em seu podcast Rio Ferdinand Presents. “Ele é aquele tipo de jogador que te faz pensar: vou contratá-lo agora mesmo, mesmo que talvez ele ainda não esteja pronto para o time titular. Espero que ele se destaque e surpreenda o mundo. E se tivermos que esperar seis meses ou um ano por ele, não me importo, porque não podemos, de jeito nenhum, deixá-lo ir para outro clube.”

“Kees Smit é realmente um jogador de ponta, acredite. Esse garoto... já o vi jogar algumas vezes e isso foi o suficiente para mim. Vi as imagens e... uau! Também conversei com algumas pessoas na Holanda, amigos meus... Ele realmente tem talento”, disse Ferdinand.

Smit joga nesta quinta-feira com o AZ nas quartas de final da Liga Conferência contra o Shakhtar Donetsk. Na Eredivisie, o time de Alkmaar ocupa atualmente a sexta posição, três pontos atrás do Ajax.

Segundo consta, o AZ está pedindo 60 milhões de euros pelo Smit, algo que não passou despercebido pelo próprio jogador. “Eu entendo que todo mundo esteja falando sobre isso. São valores absurdos que eu ouço. Compreendo que as pessoas discordem ou que achem que é muito dinheiro. Eu também acho isso.”