O astro mundial egípcio Mohamed Salah, jogador do Trabzonspor, segue roubando os holofotes no continente europeu, e desta vez por declarações de peso feitas por um dos mais ferrenhos zagueiros da Inglaterra e lendas do Manchester United.

As declarações de Rio Ferdinand, capitão histórico do United e da seleção inglesa, sobre a nova trajetória de Salah na Turquia, despertaram amplo interesse nos meios futebolísticos, depois de ele ter focado no lado da torcida e emocional mais do que nos números e estatísticas.

Ferdinand afirmou, em declarações divulgadas pelo site turco "61saat", que o que diferencia Mohamed Salah em sua atual experiência com o Trabzonspor não é apenas o que ele apresenta dentro de campo, mas a relação excepcional que construiu em tempo recorde com a torcida do clube.

O ex-astro do Manchester United acrescentou: "O que diferencia Salah não são os números que ele conquistou com seu novo time, mas o grande amor que a torcida do Trabzonspor nutre por ele. A cidade inteira grita seu nome, exatamente como acontecia em Liverpool".

Uma declaração que resume o estado de paixão da torcida que o astro egípcio transferiu de Anfield para o Mar Negro, confirmando que a magia de Salah ultrapassa as fronteiras dos gramados ingleses.

Ele mereceu a Bola de Ouro?

Ferdinand não perdeu a oportunidade de falar sobre a era histórica de Salah com o Liverpool, colocando-o em um patamar ao qual só chegam as lendas.

Ferdinand disse, em suas declarações: "Ele é um dos melhores jogadores da história do Liverpool, e mereceu o prêmio da Bola de Ouro em algum momento de sua trajetória com o Liverpool. Salah é um jogador excepcional, pois seu talento, suas estatísticas e sua história falam por si".

Um testemunho histórico de um zagueiro que enfrentou os grandes atacantes do mundo, que vem fazer justiça a uma trajetória repleta do faraó egípcio na Premier League, a qual muitos consideram não ter sido coroada com um prêmio individual à altura de sua grandeza.

Nova aventura e títulos esperados

Sobre o futuro de Salah com o time turco, Ferdinand se mostrou extremamente otimista, considerando que a transferência para o Trabzonspor não é o fim da linha, mas o início de um novo capítulo de glória.

O astro inglês acrescentou: "Sua nova aventura é uma oportunidade de acrescentar ainda mais sucessos e títulos à sua brilhante trajetória".

Com essas palavras, Ferdinand coloca a experiência de Salah na Turquia em sua devida perspectiva, não como um retrocesso, mas como uma nova aventura capaz de enriquecer o legado de um jogador que tornou o impossível possível, seja em Liverpool ou em Trabzon.



