Rio Claro-SP x Vasco na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Vasco volta a campo neste sábado (8) para enfrentar o Rio Claro, às 14h (de Brasília), no estádio Santana do Parnaíba, pela segunda rodada do grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rio Claro x Vasco DATA Sábado, 8 de janeiro de 2022 LOCAL Santana do Parnaíba - SP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Zé Vitor analisa atuação na estreia da Copinha e exalta força do grupo



👉🏻 https://t.co/fdYq3CcWp9



📸 Fabiano Martins/Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba pic.twitter.com/5PKEr0XzS1 — Vasco Base (@vascobase) January 6, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo deste sábado, em Santana do Parnaíba .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem conquistar a Copinha desde 1992, o Vasco inicia 2022 buscando conquistar o título para encerrar o jejum.

Para a competição, o técnico Igor Guerra contará com Andrey Santos, Marlos Gomes e Marcos Dias.

Após o confronto desta quarta-feira, as equipes voltam a campo no sábado (8), pela segunda rodada. A equipe cruzmaltina enfrenta o Rio Claro, às 14h (de Brasília), e o Lagarto encara o Ska Brasil, às 16h15.

Provável escalação do Vasco: Cadu, JP Galvão, Pimentel, Zé Vitor, Julião, Rodrigo, Andrey, Marlon Gomes, Vinícius, MArcos Dias e Figueiredo. Técnico: Igor Guerra.

Provável escalação do Rio Claro: Ivo, Cauã, João Victor, Yago, David, Fernando Victor, Igor Telman, Fellipe Eduardo, Pedro Henrique, Ykaro e Caio. Técnico: Mauro Fonseca

Mais artigos abaixo

.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 5 x 1 Lagarto Copa São Paulo de Futebol Júnior 5 de janeiro de 20221 Botafogo 1 x 1 Vasco Torneio Otavio Pinto Guimarães 20 de novembro de2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO SKA Brasil x Vasco Copa São Paulo de Futebol Júnior 11 de janeiro de 2022 17h15 (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

RIO CLARO

JOGO CAMPEONATO DATA SKA Brasil 3 x 0 Rio Claro Copa São Paulo de Futebol Júnior 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas