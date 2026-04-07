Riera alerta o Real Madrid sobre a “pressão sufocante do Bayern”: eles te perseguem até mesmo no aquecimento

Os holofotes estão voltados para o Estádio Santiago Bernabéu nesta noite de terça-feira, onde o Real Madrid recebe seu rival histórico, o Bayern de Munique, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Este confronto, logo após o jogo contra o Manchester City, é considerado o desafio europeu mais exigente deste ano, já que o Real Madrid enfrenta um dos principais candidatos a levantar a cobiçada taça.

A equipe do técnico Álvaro Arbeloa busca aproveitar a vantagem de jogar em casa e o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo que garanta uma vantagem nas semifinais antes da partida de volta, mas os alertas vieram do coração da Alemanha, mais precisamente de Albert Riera, técnico do Eintracht Frankfurt.

Riera é um dos que melhor conhece os segredos do Bayern nesta temporada, depois de enfrentá-los na “Bundesliga” e apresentar uma partida acirrada que terminou com sua derrota por 3 a 2. Em declarações ao programa “El Partidazo de la Cope”, o técnico espanhol revelou a agressividade do estilo bávaro, dizendo: “Eles pressionam desde o aquecimento. Você encontra Upamecano, o zagueiro central, colado no seu pescoço dentro da área. É um time que pressiona em cada centímetro do campo e não hesita em recorrer à marcação homem a homem; eles têm uma confiança enorme na sua força física e agressividade.”

Apesar da força do Bayern, Riera acredita que esse ímpeto ofensivo pode ser uma faca de dois gumes: “A verdade é que o Real Madrid se sente muito à vontade para correr pelos espaços e dominar a bola, e acho que essa é a vantagem da equipe de Arbeloa, porque o Bayern não sabe jogar de outra maneira. Esse estilo se adapta perfeitamente ao Real Madrid; se enfrentassem uma equipe que se baseasse em um bloco defensivo baixo, a situação seria pior, mas o ímpeto do Bayern favorece o Real Madrid”.







