Ricky van Wolfswinkel (37) continua jogando futebol e assina contrato com um clube holandês

Ricky van Wolfswinkel encerrará sua carreira no VV Woudenberg, o clube onde começou ainda criança, conforme anunciou o clube amador por meio de seus canais oficiais.

A ida de Van Wolfswinkel para Woudenberg já vinha sendo especulada há algum tempo, mas agora finalmente se tornou oficial. O atacante explicou os motivos de sua escolha em um belo vídeo.

“As pessoas daqui da vila sempre me acompanharam e apoiaram durante minha carreira profissional. Dessa forma, sinto que posso retribuir de alguma forma a essas pessoas.”

“Me sinto em forma. Espero poder contribuir com algo a mais. No FC Twente, na última temporada, já tive um papel um pouco mais de orientador. É assim que imagino que será aqui também”, continua ele.

O atacante de 37 anos atuou, ao longo de sua carreira, por times como Vitesse, FC Utrecht, Norwich City, FC Basel e Sporting Portugal. Nos últimos anos, ele esteve sob contrato com o FC Twente.

O VV Woudenberg foi campeão da segunda divisão na última temporada e disputará a primeira divisão do futebol amador na próxima temporada.