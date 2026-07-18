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imago-sport-1076344630.jpgAnadolu Agency
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Rick van Drongelen assina contrato com clube estrangeiro por, no mínimo, 5,5 milhões de euros

Mercado da bola
Samsunspor
Panathinaikos
Trabzonspor
R. van Drongelen

Rick van Drongelen está prestes a fechar uma bela transferência. Seguindo a linha de vários meios de comunicação turcos, a revista “Voetbal International” informa que o zagueiro central vai deixar o Samsunspor para se juntar ao Panathinaikos.

A princípio, parecia que Van Drongelen não iria deixar a Süper Lig. O zagueiro de 27 anos, natural de Axel, já teria chegado a um acordo com o Trabzonspor, mas agora ele embarcará em uma aventura na Grécia.

Van Drongelen despontou ainda jovem no Sparta Rotterdam, que o vendeu em 2017 por três milhões de euros ao Hamburger SV. Após quatro anos e 95 partidas pelo Die Rothosen, ele se transferiu para o Union Berlin em 2021.

Van Drongelen acabou não chegando a jogar nenhuma partida pelo time da capital alemã. O zagueiro foi emprestado sucessivamente ao KV Mechelen e ao Hansa Rostock, antes de ser vendido ao Samsunspor em 2023 por 200 mil euros.

Durante sua passagem pela Süper Lig, Van Drongelen tornou-se uma figura conhecida. O canhoto era um titular indiscutível no Samsunspor, que terminou em décimo terceiro lugar em sua primeira temporada.

Em parte graças aos esforços defensivos de Van Drongelen, o Samsunspor terminou a temporada seguinte em um impressionante terceiro lugar. Na última temporada, o clube ficou em sétimo lugar.

Van Drongelen, que tem contrato até meados de 2028, renderá agora ao Samsunspor pelo menos 5,5 milhões de euros, sem contar os bônus. Segundo a mídia turca, o clube também negociou uma participação de 20% em caso de revenda.

No Panathinaikos, um contrato de quatro anos aguarda Van Drongelen, que jogará em Atenas ao lado de nomes como Tonny Vilhena e Stefan de Vrij. Este último (34), trocou o Inter pelo sol grego no início deste verão.

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