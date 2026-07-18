Rick van Drongelen assina contrato com clube estrangeiro por, no mínimo, 5,5 milhões de euros

Rick van Drongelen está prestes a fechar uma bela transferência. Seguindo a linha de vários meios de comunicação turcos, a revista “Voetbal International” informa que o zagueiro central vai deixar o Samsunspor para se juntar ao Panathinaikos.

A princípio, parecia que Van Drongelen não iria deixar a Süper Lig. O zagueiro de 27 anos, natural de Axel, já teria chegado a um acordo com o Trabzonspor, mas agora ele embarcará em uma aventura na Grécia.

Van Drongelen despontou ainda jovem no Sparta Rotterdam, que o vendeu em 2017 por três milhões de euros ao Hamburger SV. Após quatro anos e 95 partidas pelo Die Rothosen, ele se transferiu para o Union Berlin em 2021.

Van Drongelen acabou não chegando a jogar nenhuma partida pelo time da capital alemã. O zagueiro foi emprestado sucessivamente ao KV Mechelen e ao Hansa Rostock, antes de ser vendido ao Samsunspor em 2023 por 200 mil euros.

Durante sua passagem pela Süper Lig, Van Drongelen tornou-se uma figura conhecida. O canhoto era um titular indiscutível no Samsunspor, que terminou em décimo terceiro lugar em sua primeira temporada.

Em parte graças aos esforços defensivos de Van Drongelen, o Samsunspor terminou a temporada seguinte em um impressionante terceiro lugar. Na última temporada, o clube ficou em sétimo lugar.

Van Drongelen, que tem contrato até meados de 2028, renderá agora ao Samsunspor pelo menos 5,5 milhões de euros, sem contar os bônus. Segundo a mídia turca, o clube também negociou uma participação de 20% em caso de revenda.

No Panathinaikos, um contrato de quatro anos aguarda Van Drongelen, que jogará em Atenas ao lado de nomes como Tonny Vilhena e Stefan de Vrij. Este último (34), trocou o Inter pelo sol grego no início deste verão.