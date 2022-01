Richarlyson: carreira, vida e mais sobre o novo comentarista do futebol da Globo

Multicampeão como jogador, Richarlyson está prestes a começar uma nova trajetória. O ex-jogador, de 39 anos, faz parte, agora, do time de comentaristas da Globo, e fará sua estreia já em uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Richarlyson, que recentemente se aposentou do futebol, teve passagens pelo São Paulo, Atlético-MG e Chapecoense, sendo três vezes campeão brasileiro pelo Tricolor.

O ex-jogador terá a missão de se aventurar no jornalismo esportivo, trazendo sua experiência nos gramados para os comentários durantes as partidas de futebol no canal.

Após ser anunciado, Richarlyson comentou sobre essa nova oportunidade em sua vida: "Eu sinto uma felicidade ímpar. É tudo o que eu quero. Minha história por si só fala, por tudo o que eu construí dentro do futebol."

"Agora é trabalhar essa segunda parte. Estar mais perto, saber as histórias dos clubes. É uma nova vida, um novo momento."

Richarlyson demonstrou preocupação quanto a linguagem que utilizará durante seus comentários, dizendo que se inspirará em Caio Ribeiro, comentarista e ex-jogador: "Acho que o mais importante é a linguagem que eu vou querer usar. Sabemos que do outro lado tem pessoas que vão querer uma linguagem mais simples."

"Eu sempre gostei muito do posicionamento do Caio Ribeiro. Sempre foi um cara muito simples, mas muito compenetrado naquilo que tenho de falar. De maneira sucinta. Nunca desmerecendo o atleta, sempre trazendo as partes positivas mais do que as negativas", explicou Richarlyson.

Carreira de Richarlyson

Richarlyson construiu uma carreira vitoriosa como jogador, tendo atuado em mais de 10 clubes diferentes. No São Paulo, na passagem mais vitoriosa, entre 2005 e 2010, o volante foi campeão três vezes do Campeonato Brasileiro, além do título do Mundial de Clubes de 2005.

Outra passagem vitoriosa do jogador foi no Atlético-MG. Lá, ele conquistou o bicampeonato mineiro de 2012 e 2013 e, ainda, o título de campeão da Copa Libertadores da América, em 2013.

Além disso, ele atuou pelo Guarani, Cianorte, Campinense, Vitória e Chapecoense, tendo atuado no RB Salzburg, da Áustria, e no Goa, da Índia.

Antes de se tornar comentarista, Richarlyson havia acertado com o América, do Rio de Janeiro, e o Noroeste, do interior de São Paulo.

Vida pessoal de Richarlyson

Prestes a iniciar um novo desafio, Richarlyson foi alvo de preconceito quanto à sua carreira dentro do futebol. Isto porque o jogador foi alvo de diversas insinuações quanto sua orientação sexual.

O volante sempre foi enfático ao criticar o esporte por não aceitar as diferenças, principalmente o futebol, se tornando um crítico contra o preconceito e defensor do movimento LGBT.

Além disso, o atleta participou de dois reality show, além de ter se aventurado como jogador de vôlei, em 2014. Agora, aos 39 anos, terá a missão de comentar jogos no Grupo Globo.