Richarlyson assume bissexualidade e reforça luta contra o preconceito dentro e fora do futebol

Hoje comentarista do Grupo Globo, o ex-jogador demonstrou preocupação com a homofobia no futebol e na sociedade

Ex-jogador e hoje comentarista, Richarlyson falou pela primeira vez abertamente sobre sua sexualidade. Em entrevista ao podcast "Nos Armários dos Vestiários, série sobre machismo e homofobia no futebol da Globo, ele declarou ser bissexual, se tornando o primeiro futebolista com passagem na primeira divisão nacional a falar sobre o tema.

De acordo com os jornalistas do podcast, o ex-jogador não foi questionado diretamente em nenhum momento sobre sua sexualidade, mas a decisão de falar surgiu de forma espontânea.

Na entrevista, o ex-jogador disse: "Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, ok. Pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento", afirmou.

Mesmo assim, Richarlyson demonstrou preocupação com a homofobia no futebol brasileiro e, ainda, com o sensacionalismo da imprensa após a revelação da sua bissexualidade.

"A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: "Richarlyson é bissexual". E o meme já vem pronto. Dirão: "Nossa, mas jura? Eu nem imaginava". Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos."

"Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso."

"Você me entende por que eu acho que é desnecessário às vezes você se rotular? Tem uma questão mais importante, tem gente morrendo, o Brasil é o país que mais mata homossexuais. E a gente está aqui falando de futebol, ok, mas o futebol é um negocinho pequeno."

"Ah, mas sua fala pode ajudar. Não, não vai ajudar. Quem é Richarlyson, pelo amor de Deus?! Sou um mero cidadão comum, que teve uma história bacana no futebol, mas eu não vou poder mover montanhas para que acabem esses crimes, para que acabe a homofobia no futebol", declarou o ex-jogador.

A sexualidade de Richarlyson foi tema de debate em 2007, quando José Cyrillo Júnior, ex-dirigente do Palmeiras, insinuou que ele era gay. Na época, o ex-jogador registrou uma queixa-crime, e ele se desculpou publicamente.

Porém, Manoel Maximiano Junqueira Filho, juiz do processo, arquivou o caso alegando que não seria aceitável homossexuais no futebol brasileiro, citando na sentença que futebol era "coisa de macho".

Questionado, Richarlyson disse: "Isso, sim, me deixou muito triste porque em nenhum momento eu senti que aquilo era uma coisa normal. Era uma coisa muito pejorativa. Isso foi muito ruim não só para mim. Ser homossexual não é demérito para ninguém, e no futebol não deveria ser um assunto tão polêmico."

"Nunca deixei que isso atrapalhasse o que eu quero para minha vida, não vai ser uma frase, uma palavra, uma discussão ou um cara babaca que tentou de forma vulgar maltratar uma classe… Pelo amor de Deus, quanto sofrimento tem na classe LGBTQIA+?", acrescentou.