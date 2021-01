Richarlison volta a se posicionar e se manifesta sobre caos no Amazonas: "Oxigênio para Manaus!"

O atacante do Everton vem sendo presença recorrente nas redes e trazendo problemas sociais à tona

E Richarlison continua utilizando a sua plataforma para tratar de assuntos importantes. O jogador, acostumado a trazer temas sociais à tona nesses últimos tempos, publicou, em sua conta no Twitter, uma mensagem pedindo "Oxigênio para Manaus!", em meio à crise humanitária na capital do estado de Amazonas.

Isso acontece com o aumento das internações por Covid-19 na hospitais da cidade, que chegou a um nível recorde neste mês de janeiro. O consumo nos hospitais cresceu mais do que seis vezes e o governo do estado não consegue suprir a demanda necessária de cilindros de oxigênio.

Assim, a situação em Manaus ficou caótica, com familiares de pacientes em estado grave buscando desesperadamente lugares para comprar oxigênio, médicos abastecendo hospitais com recursos próprios e pessoas se juntando para tentarem fazer doações.

Mesmo com outras regiões - e a força aérea - promovendo doações, o estoque acabou e nesse momento, não há oxigênio para ser utilizado nos casos mais graves da doença. Há relatos de que muitos pacientes estão sendo "ambuzados", ou seja, estão recebendo oxigênio de maneira manual, simulando uma respiração mecânica.

Essa situação indignou milhares de pessoas em todo o , exigindo uma postura mais altiva do governo federal, já que o cenário, caótico, está insustentável. Em meio a campanha por doações, Richarlison postou uma mensagem em sua conta participando da campanha "Oxigênio para Manaus!", que vem ganhando força nas redes sociais.

Em resposta ao questionamento de um fã alemão, o atacante retweetou uma mensagem que pedia para que autoridades brasileiras fossem mais responsáveis na condução do caso, dado o cenário que se instaurou na capital do Amazonas, e se prontificassem para levar oxigênio para a cidade. O jogador também agradeceu a postagem de outro usuário que mostrava doações do governo federal chegando a Manaus.

Sendo pouca coisa ou não, Richarlison vem, mais uma vez, utilizando a sua plataforma nas redes sociais para trazer mensagens importantes, especialmente em um momento trágico como o atual.