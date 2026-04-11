Richarlison toma uma decisão ousada antes da Copa do Mundo: “Vou fazer o que Casemiro disse”

Em uma declaração marcante que reflete a magnitude das pressões vividas pelos astros de primeira linha, o atacante brasileiro Richarlison, do Tottenham Hotspur, revelou sua intenção de tomar uma medida incomum caso participe da Copa do Mundo de 2026: abrir mão completamente do celular durante todo o torneio.

As declarações do jogador foram feitas em entrevista à revista “France Football”, na qual ele relembrou sua experiência na Copa do Mundo de 2022, afirmando que foi muito afetado pela atenção da mídia e da torcida que o acompanhou na época, o que se refletiu negativamente em sua concentração.

Pressões fora do gramado

Richarlison, que vestia a camisa número 9 da seleção brasileira, não escondeu o tamanho do sofrimento psicológico que viveu durante a última Copa do Mundo, dizendo: “Me vi obrigado a lidar com questões fora do futebol… problemas familiares e questões pessoais que afetaram minha concentração”.

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Ele acrescentou que acompanhar as redes sociais foi uma das principais causas dessa distração, elogiando o conselho de seu companheiro Casemiro, que pediu aos jogadores que evitassem essas plataformas durante grandes torneios: “Ele está certo… Se eu participar da próxima edição, não vou levar meu celular comigo”.

A lembrança de um gol histórico… e um impacto negativo

O gol espetacular de Richarlison contra a Sérvia foi eleito o mais bonito do torneio, mas a trajetória do Brasil terminou nas quartas de final contra a Croácia, nos pênaltis, em uma partida que o jogador disputou apesar de uma lesão na coxa.

No entanto, o jogador admitiu que a intensidade da reação da torcida e da mídia “o incomodou” e afetou seu estado mental.

Ele também mencionou que disputou a partida das quartas de final contra a Croácia com uma lesão na coxa e permaneceu em campo até os 85 minutos, em uma partida que terminou com a eliminação do Brasil nos pênaltis.

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Apesar de ter marcado 10 gols em 37 partidas nesta temporada pelo Tottenham, Richarlison não foi convocado para o último estágio da seleção brasileira em março, enquanto sua última participação pela seleção foi em 14 de outubro passado, em sua 54ª partida internacional.

As declarações de Richarlison refletem um desejo claro de recuperar o equilíbrio mental e afastar-se das pressões externas, num momento em que o atacante brasileiro busca voltar ao seu melhor nível antes da Copa do Mundo de 2026, que poderá representar uma nova oportunidade para corrigir o rumo de sua trajetória com a “Seleção”.