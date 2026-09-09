Richarlison quer rescindir seu contrato com o Tottenham Hotspur de forma imediata, informa o Globo. O atacante foi recentemente rebaixado para o time sub-21 e não ficou nada satisfeito com isso. O brasileiro quer jogar até dezembro por seu clube de infância, o Vasco da Gama, e está tomando medidas legais para ajudá-lo em seu caso.

O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, deu um sinal especialmente doloroso e revelador ao Richarlison, de 29 anos, ao destinar a última vaga de “estrangeiro” no elenco da Premier League não a ele, mas a Xavi Simons, atualmente lesionado no joelho.

Richarlison foi rebaixado para o sub-21 do Spurs e parecia estar de saída neste verão para seu ex-clube Everton. Só que um acordo nunca foi fechado e, assim, o artilheiro de 29 anos corre o risco de ter um semestre sem perspectiva pela frente.

O Vasco pode oferecer uma saída e já negocia há algum tempo com o Spurs, que, no entanto, pede um valor em torno de 25 milhões de euros. O clube do Rio de Janeiro atualmente não tem condições de pagar isso.

Um acordo por empréstimo também não parece viável, porque o Spurs já emprestou seis jogadores a clubes internacionais e, com isso, atingiu o limite segundo as regras da Fifa. Pape Matar Sarr e Guglielmo Vicario foram cedidos à Juventus, Radu Dragusin foi para a Fiorentina, Kota Takai e Yang Min-hyeok se transferiram para o Sint-Truiden e João Souza se mudou para o FC Porto.

Além disso, a janela de transferências da Série A fecha em 11 de setembro, o que faz parecer que não há tempo suficiente para se chegar a um acordo. Por isso, Richarlison aposta na rescisão contratual, para poder assinar sem custos de transferência com o clube para o qual torce desde pequeno.

“O estafe do atacante entende que o Tottenham não pode tomar a decisão de banir o jogador do time principal para o sub-21”, escreve o Globo. “Por isso, os advogados de Richarlison apresentarão um pedido ao tribunal para rescindir seu contrato com o Tottenham.”

Richarlison, cujo contrato vai até meados de 2027, entende que o Tottenham o “impede no exercício de sua profissão” e também usará esse argumento no tribunal. O jogador de 54 partidas pela seleção disputou (até o momento) 134 jogos pelo Spurs e somou 32 gols e 15 assistências.