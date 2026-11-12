Richarlison tem poucas chances de voltar ao Everton em janeiro, apesar de ter sido deixado de lado por Roberto De Zerbi no Tottenham, enquanto o clube mira Dion Beljo, destaque do Dinamo Zagreb

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O atacante Richarlison, do Tottenham Hotspur, tem poucas chances de concretizar um retorno ao ex-clube Everton em janeiro, apesar de ter sido deixado de lado pelo técnico Roberto De Zerbi. O Everton reluta em retomar o interesse no brasileiro neste inverno e avalia uma investida pelo prolífico atacante Dion Beljo, do Dinamo Zagreb.

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Dirigentes de Merseyside esfriam interesse em reencontro

Segundo o Football Insider, o Everton está “relutante” em fazer uma nova investida por Richarlison depois que ele recusou uma oportunidade de voltar ao clube no fim da janela de transferências do verão europeu. Embora o Tottenham esteja disposto a facilitar sua saída no inverno após ele ter sido deixado de fora por De Zerbi, os dirigentes de Merseyside só voltarão a considerar o ex-atacante se não conseguirem contratar seus principais alvos. Por enquanto, a equipe de recrutamento se concentra em outras opções para janeiro.

Recusa no verão muda prioridades

A reportagem afirma que o técnico David Moyes quer reforçar o ataque para a segunda metade da temporada, já que Thierno Barry é atualmente o único centroavante experiente do elenco. Embora Barry tenha impressionado ao marcar seis gols nas dez primeiras rodadas da Premier League, a diretoria segue determinada a diminuir o peso que recai sobre ele no ataque.

Os dirigentes ficaram surpresos quando o atacante do clube do norte de Londres, sem espaço na equipe, recusou a investida no início deste ano. Nos bastidores, isso gerou a percepção de que a oportunidade de um reencontro passou. Embora o sul-americano não tenha sido completamente descartado, os dirigentes não querem insistir na contratação de um jogador relutante em chegar ao clube. Para que isso aconteça, várias outras investidas teriam de fracassar primeiro.

Atacante croata entra no radar

Em vez de tentar contratar o ex-jogador, o veículo informa que o clube da Premier League avalia desde outubro uma investida em janeiro por Beljo, croata de 24 anos que defende a seleção de seu país. O atacante chamou a atenção nos últimos 12 meses: marcou 13 gols em apenas 11 partidas da primeira divisão nacional nesta temporada, depois de anotar 38 em todas as competições na temporada passada.

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Beljo reforçou suas credenciais diante dos olheiros ingleses ao marcar na recente vitória de seu clube sobre o Sunderland pela Liga Europa. No entanto, pessoas próximas à negociação apontam que o Zagreb tem uma posição forte nas negociações para a janela de inverno, já que seu jogador de destaque tem contrato de longo prazo até o verão de 2030.

Clubes estrangeiros demonstram interesse em atacante sem espaço

Com o retorno a Merseyside agora considerado improvável, Richarlison ainda deve ter seu futuro definido quando a janela de transferências reabrir no ano novo. Clubes do Brasil e da Turquia demonstraram forte interesse em contratá-lo nas últimas semanas, enquanto ele busca jogar regularmente longe do Tottenham. Enquanto isso, Moyes e sua equipe de recrutamento terão pela frente negociações difíceis para tirar Beljo da Croácia no meio da temporada.