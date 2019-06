Richarlison volta à seleção brasileira e se diz pronto para enfrentar a Argentina

O atacante se recuperou da caxumba e chegou na noite deste domingo (30) em Belo Horizonte

Após o susto por ter sido diagnosticado com caxumba, Richarlison está recuperado e já se encontra no hotel em que a seleção brasileira está hospedada em Belo Horizonte.

O atacante, que ao longo da competição perdeu a vaga de titular na ponta-direita para Gabriel Jesus, inclusive garantiu que está pronto para enfrentar a seleção argentina na semifinal que será disputada nesta terça-feira (02), no Mineirão.

“Olha, por mim eu jogaria assim mesmo”, disse o jogador em entrevista para o Globoesporte.com.

No entanto, a tendência é de manutenção do onze titular, com Gabriel Jesus na ponta-direita. Ao chegar na capital mineira, Richarlison foi recebido com carinho pelos fãs. O jogador, apesar de ser capixaba, foi revelado pelo .