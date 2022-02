Richarlison sai em defesa de Neymar diante das críticas: 'Falta respeito'

Polêmico e sem papas na língua, Richarlison vem fazendo barulho nos últimos tempos, principalmente provocando rivais argentinos. Mas dessa vez o atacante resolveu vir a público para defender um amigo.

Mais do que um amigo, na verdade. Em entrevista concedida à ESPN Argentina, o "Pombo" resolveu defender Neymar, um de seus companheiros na seleção brasileira.

Perguntado sobre as críticas envolvendo o atacante do Paris Saint-Germain, Richarlison afirmou que costumam "pegar pesado" com o companheiro e veio à sua defesa.

"Acho que a imprensa brasileira, principalmente, pega muito pesado com o Neymar. A gente vê tudo que ele já fez pelos clubes, pela seleção," justificou o atacante. "Ele não tem o respeito que é devido. Falta respeito sim para o Neymar, por tudo que ele fez com essa camisa."

Cinco anos mais novo que o amigo, revelou também que era fã do atacante na infância, durante o período em que Neymar jogava pelo Santos, tendo chegado até a 'imitar' o cabelo do colega.

"O Neymar merece, vamos fazer de tudo para conquistar a Copa do Mundo. Eu quando criança, eu torcia por ele, era meu ídolo, eu torcia por ele, imitava o cabelo dele."

O Everton de Richarlison volta aos gramados neste sábado (12), diante do Leeds, pela Premier League.