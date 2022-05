Richarlison pode ser investigado por incidente com sinalizador em jogo contra o Chelsea

Richarlison foi o autor do gol da vitória do Everton sobre o Chelsea neste domingo (1), que fez os Toffees respirarem na competição, mas a partida ficou marcada por um episódio polêmico envolvendo o atacante brasileiro.

Após balançar as redes aos 46 minutos, enquanto comemorava o brasileiro percebeu um sinalizador azul atirado pela torcida no gramado do Goodison Park. Richarlison pegou o artefato e o atirou para fora do campo.

O gesto pode gerar problemas para o atacante do Everton e da seleção brasileira. O episódio remete ao de Harvey Elliott, do Liverpool, que chegou a ser contatado pela FA após atirar um sinalizador vermelho para fora do gramado.

Questionados sobre o caso, representantes do Everton afirmaram que o episódio será analisado. "Vamos analisar o assunto, mas, no que nos diz respeito, Richarlison estava tentando tirá-lo do chão”, disse um porta-voz.

Mesmo com a vitória sobre o Chelsea, o Everton segue na zona de rebaixamento da Premier League, com apenas 32 pontos em 33 compromissos, um a menos que os outros candidatos ao rebaixamento.