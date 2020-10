Richarlison pede desculpas a Thiago Alcântara e fala em "excesso de dedicação" após expulsão

Atacante do Everton recebeu o cartão vermelho direto já no final do jogo e desfalcará os Toffees por três partidas na Premier League

e fizeram um clássico emocionante nesse sábado (17), pela Premier League. O duelo, disputado no Goodison Park, casa do , acabou 2 a 2 e manteve os Toffees na liderança da competição e Calvert-Lewin como artilheiro isolado, enquanto os Reds aparecem na segunda posição. Ao final do jogo, porém, Richarlison deu uma entrada forte em Thiago Alcântara e foi expulso direto. Horas depois, o brasileiro fez um comunicado oficial pedindo desculpas e reconhecendo o erro.

"Já enviei mensagem a ele pedindo desculpas e também o faço aqui publicamente. Espero que ele não tenha se machucado e que esteja tudo bem. Peço desculpas também aos meus companheiros, meu clube e minha torcida por tê-los deixado com um a menos no final do jogo. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer pra mudar o que aconteceu, a se não ser refletir, trabalhar e seguir em frente", lê-se no comunicado oficial no site do 'Pombo'.

De acordo com as regras da Premier League, quando um jogador recebe um cartão vermelho direto a pena é de três jogos de gancho. Portanto, Richarlison não estará presente nas partidas contra , e . O camisa 7 poderá voltar a reforçar os comandados de Carlo Ancelotti no dia 21 de novembro, quando os Toffees visitam o , em Londres.

O lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo. Richarlison e Thiago Alcântara foram disputar uma bola no meio de campo e o jovem do time azul chegou atrasado e atingiu o adversário na altura do joelho. Os dois caíram com dores no gramado, mas o árbitro Michael Oliver, sem precisar da consulta do VAR, sacou o cartão vermelho para o ex- . A atitude de Richarlison foi bastante criticada na transmissão da partida e nas redes sociais.

O Everton deixou o gramado do Goodison Park ainda sedento por quebrar um incômodo tabu. A última vez que os Toffees venceram o Liverpool aconteceu exatamente 10 anos atrás, em 17 de outubro de 2010.

A partida também reservou outras baixas importantes. O zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, sofreu uma entrada forte do goleiro Jordan Pickford e deixou o campo com suspeita de uma lesão que pode o tirar de campo por oito meses. Pelo lado do Everton, o lateral-direito e capitão, Seamus Coleman sentiu dores na coxa e deixou o campo ainda na primeira etapa.