Richarlison na Olimpíada? "Ele precisa dar ao Everton algum retorno", diz Benítez

Especulado no Real Madrid, o brasileiro é esperado no time inglês após ser liberado para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Liberado para a disputa do futebol na Olimpíada de Tóquio, Richarlison é esperado de volta no Everton após o torneio no Japão. Segundo Rafa Benítez, novo treinador do time, o brasileiro precisa "dar algum retorno"aos Toffees depois da liberação para a disputa do ouro olímpico.

Há algumas semanas, Richarlison serviu a seleção principal que ficou com o vice-campeonato da Copa América. Logo depois, já embarcou para se encontrar com a seleção olímpica. Camisa 10 do Brasil nos Jogos Olímpicos, o atacante faz parte dos atletas com menos de 24 anos convocados por André Jardine.

A permissão do Everton de deixar o brasileiro disputar os Jogos, embora não seja Data Fifa e o clube pudesse negar o pedido do atleta e da CBF, trará algumas consequências. Richarlison não deve ter férias e também não terá a pré-temporada adequada com os companheiros.

Especulado no Real Madrid, pedido por Carlo Ancelotti, ex-Everton, o brasileiro é esperado por Benítez após a Olimpíada. O técnico falou ao site oficial do clube sobre a situação.

"Eu estava em contato com ele, ele tinha a Olimpíada na cabeça, nós tínhamos que definidir sua situação e ele está bem. Ele está muito feliz por poder ir para lá... e ele sabe que terá que nos dar algum retorno pois nós o apoiamos", afirmou o treinador espanhol.

"[Não estar envolvido no começo da temporada] é uma coisa que nós não consideramos boa a princípio, mas ele fará um grande impacto para nós no restante da temporada porque ele tentará entregar".

Richarlison pode ser ausência no Everton até, pelo menos, 7 de agosto, data da final do futebol masculino na Olimpíada. Sete dias depois, o Everton estreia na Premier League em duelo contra o Southampton.