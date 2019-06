Richarlison melhora, mas segue fora da seleção; Filipe Luís e Fernandinho seguem tratamento

Atacante se recupera de caxumba e é esperado em Belo Horizonte até segunda-feira, véspera do jogo contra a Argentina, pela semifinal da Copa América

Richarlison apresentou melhoras em relação ao quadro de caxumba e deve reintegrar o grupo da seleção brasileira até segunda-feira (1), véspera do jogo contra a , pela semifinal da .

O atacante se recupera da doença nos últimos dias e, de acordo com boletim médico enviado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) neste sábado (29), o atacante do "apresentou melhoras em seu quadro".

O mais provável é que ele fique fora do jogo diante dos argentinos, na terça-feira (2), no Mineirão. Richarlison nem sequer entrou em campo nas quartas de final, diante da seleção paraguaia, na última quinta-feira (27), na Arena do .

Filipe Luís, que deixou o campo nas quartas de final para a entrada de Alex Sandro, e Fernandinho foram submetidos exames de imagem pelo médico Rodrigo Lasmar.

O lateral esquerdo se queixa de dores na coxa direita, mas não teve lesão muscular diagnosticada. Ele segue o tratamento de fisioterapia com o departamento médico da CBF.

O volante Fernandinho ainda sente dores no joelho direito. O jogador do sofreu uma entorse no empate em 0 a 0 contra a e faz um trabalho de fisioterapia. Ele segue em observação.