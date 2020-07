Richarlison marca e sai lesionado: má notícia para o Everton na reta final da Premier League?

O brasileiro abriu o placar, mas deixou o campo mancando ainda no início do segundo tempo

Depois de fazer um dos gols que garantiu a vitória do por 2 a 1 sobre o , o atacante Richarlison deixou o campo mancando, resultado de um pisão que levou de Wilfred Ndidi, na partida válida pela 32ª rodada da Premier League.

Richarlison até tentou continuar no jogo mas, ainda no começo do segundo tempo, o treinador Carlo Ancelotti precisou tirar o brasileiro para a entrada de Tom Davies, quando o placar já estava marcando a vantagem do , por 2 a 0. O atacante nem ficou nos banco após a troca, foi direto para os vestiários do Goodison Park.

O clube ainda não informou oficialmente sobre a situação de Richarlison, mas, após a partida, Ancelotti, em entrevista, se mostrou otimista e confiante quanto à lesão de seu atacante, dizendo que "Foi apenas uma batida no tornozelo - ele não terá problemas para se recuperar" e torcendo para poder contar com o camisa 7 na próxima segunda-feira (6), contra o , em Londres.

Porém, antes de ter que ser substituído, Richarlison fez o primeiro gol do jogo, aos 10 minutos do primeiro tempo. O chute de esquerda no meio do gol, com assistência de Anthony Gordo, marcou o 13º gol do atacante, em 35 partidas disputadas na temporada 2019-20, deixando-o a apenas um tento de se igualar à marca da campanha anterior.

Além do gol do brasileiro, o Everton ampliou logo em seguida, ao 13 minutos, com um pênalti cometido pelo mesmo Ndidi e cobrado por Gylfi Sigurosson. O Leicester, que não vence desde a retomada do futebol após a pandemia de coronavírus Covid-19, fez grande pressão e ainda conseguiu marcar aos 51 da segunda etapa, mas não teve tempo de tentar, pelo menos, arrancar o empate.

A vitória levou a equipe de Ancelotti aos 44 pontos e à 11ª colocação, já o Leicester segue em terceiro na tabela, com 55 pontos, mas está ameaçado pelo (54) e pelo (52).