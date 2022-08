Richarlison manda "chora mais" a críticos por embaixadinhas no Tottenham

Brasileiro não foi bem recebido por atletas do Nottingham Forest durante a partida, e nem por ex-atletas e técnicos após duelo

No último domingo (28), o Nottingham Forest, recém chegado à Premier League nesta temporada, recebeu o Tottenham no City Ground, quando acabou derrotado por 2 a 0 com dois gols de Harry Kane. Além da bela assistência de trivela de Richarlison para um dos gols, o Pombo chamou atenção por polêmica criada em jogo.

O atacante fez algumas embaixadinhas em bola na ponta-esquerda do ataque dos Spurs, quando o jogo era vencido pelos visitantes, deixando alguns atletas e ex-jogadores incomodados. Logo após soltar a bola, o brasileiro foi atingido pelos jogadores do Nottingham.

O pós-jogo também foi de negação por parte de ex-atletas, que não gostaram da atitude do brasileiro no confronto. Dietmar Hamann, por exemplo, foi um dos ex-jogadores que criticou a embaixadinha de Richarlison, que publicou que o atacante "deveria ter sido amarelado e partida reiniciada com bola para o Nottingham", enquanto o Pombo respondeu o comentário do alemão com apenas um "chore mais", rebatendo.

Getty Images

O treinador do próprio rival do Tottenham no último embate comentou, relatando que "se isso (embaixadinha) é aceito no Tottenham, tudo bem, mas no Forest com certeza não seria". O técnico ainda reforçou que não gostaria que seus jogadores fizessem isso contra algum adversário.

Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, também demonstrou irritação com o brasileiro: "Richarlison irrita as pessoas. Ele me irrita. Você não pode sair se exibindo com a bola assim", comentou o inglês à Sky Sports. Depois, Carragher explicou o comentário e que as embaixadinhas por parte do Pombo podem gerar uma lesão ao atleta, já que os adversários podem se irritar, como aconteceu no lance.

"Não importa o que todos nós pensamos das embaixadinhas de Richarlison, é o que os adversários pensam. Eles pensaram que estavam sendo desrespeitados e tentaram derrubá-lo", comentou em seu perfil no Twitter. "Você não pode tolerar isso, mas o pior que acontece é um cartão vermelho, mas para os Spurs é uma lesão grave. É por isso que é uma loucura".

Twitter/GOAL

Richarlison não se machucou com a forte chegada dos atletas do Nottingham, se preparando para o próximo embate do Tottenham pela Premier League, contra o West Ham. O brasileiro ainda busca seu primeiro gol pelo Tottenham, mas tem sido muito ativo nas participações nos duelos pelo novo clube.