Richarlison e a liberdade que se transforma em gols para a seleção

Atacante se movimentou bastante e foi destaque no triunfo sobre a Bolívia

A seleção brasileira não sobrou, mas superou a por 3 a 0 na estreia da . Philippe Coutinho marcou dois gols - o outro foi de - e foi escolhido o craque da partida, mas houve quem apontasse Richarlison como o verdadeiro destaque.

O atacante do não fez gols ou deu assistências, mas foi quem mais deu trabalho à defesa boliviana com dribles e avanços rápidos.

O abriu o placar de pênalti e ampliou em cruzamento de Roberto Firmino para Coutinho, que apareceu na área. No papel, as funções deveriam ser trocadas, já que o atleta do foi definido como o homem de área, mas aproveitou a movimentação e o passe de Richarlison para dar a assistência.

"O Tite me deixa com liberdade na frente. Estou sempre procurando conversar com o Coutinho, o Neres, o Firmino. No segundo gol troquei com o Firmino e o Coutinho chegou na área. Isso é conversado nos treinamentos e durante os jogos", explicou Richarlison depois da partida da última sexta no Morumbi.

O atacante ainda avisou que não vê diferença entre atuar com Firmino ou Gabriel Jesus, o dono da camisa 9 da seleção. "Não muda nada, a movimentação é a mesma. Qualquer um que jogar é de qualidade, me dou superbem com eles. Independente de quem jogar, me sinto à vontade", afirmou.

Como Arthur ainda não está 100% e ficou apenas no banco, Richarlison é agora o único atleta a participar de todas as partidas do pós-Copa com Tite. São 11 partidas e cinco gols. Até onde isso vai? "Até me aposentar, tomara (risos). Espero continuar assim. Estou muito feliz por esse momento", disse.